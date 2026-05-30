Muere Marcia Lucas a los 80 años, la icónica y oscarizada montadora que cambió 'Star Wars' para siempre. "Nadie había intentado nunca hacer eso"

“Me encanta el montaje. Tengo una habilidad innata para tomar material bueno y mejorarlo, y para tomar material malo y hacer que sea aceptable”. Con estas palabras, Marcia Lucas, editora de la trilogía original de 'Star Wars' —en la segunda entrega sin acreditar—, así como de clásicos de la talla de 'American Graffiti' o 'Alicia ya no vive aquí' —y ayudante en otros títulos com 'Taxi Driver'— describió en 1983 su pasión por el oficio y las posibilidades que este abría a la hora de mejorar un proyecto.

Adiós a una leyenda del montaje

Tristemente, hoy nos toca celebrar su legado mientras, al mismo tiempo, nos despedimos de ella, ya que la ganadora del Oscar por su labor en 'La guerra de las galaxias' original ha fallecido a los 80 años de edad víctima del cáncer. Fue el pasado miércoles en la localidad californiana de Rancho Mirage, tal y como ha compartido su familia en un comunicado en el que recuerdan su figura del siguiente modo:

Marcia será recordada como una narradora brillante, una pionera para las mujeres en el cine, una madre y abuela amorosa, una anfitriona generosa y una amiga leal cuyo humor y chispa llenaban cada habitación en la que entraba. Su influencia en el cine es imborrable, pero quienes mejor la conocieron recordarán la forma en que hacía que la vida se sintiera más vívida, más hermosa, más divertida y más llena de amor.

La carrera de Lucas arrancó en el sindicato de montadores de Estados Unidos —el Motion Picture Editors Guild—, donde participó en el programa de prácticas y terminó convirtiéndose en ayudante de la icónica Verna Fields —'Tiburón—. A través de su trabajo con Fields, Marcia ganó su primera nominación al Oscar por la mencionada 'American Graffiti' y, anteirormente, conoció a su futuro marido George Lucas, con quien contrajo matrimonio en 1969 y con quien trabajaría por primera vez como asistente de montaje en su debut como director 'THX 1138'.

George Lucas, durante una entrevista con Rolling Stone en 1977, reivindicó la figura de Marcia, acreditándola como la verdadera creadora de la batalla final del Episodio IV de 'Star Wars'.

Mi esposa, Marcia, normalmente puede cortar un rollo entero —los diez minutos completos de la película— en una semana. Creo que le llevó ocho semanas cortar esa batalla. Era extremadamente compleja y teníamos 12 metros de metraje de diálogo de pilotos diciendo esto y aquello. Y ella tuvo que revisar minuciosamente todo eso, e incluir también todos los combates. En realidad, nadie había intentado jamás entrelazar una trama real en una pelea de aviones.

Además, el cineasta también confesó que fue Lucas quien le sugirió que Obi-Wan Kenobi debía perder la vida a manos de Darth Vader para hacer aún más temible la figura del villano.

Mientras más pensaba en que mataran a Ben, más me gustaba la idea. Hacía que la amenaza de Vader fuera mayor y eso se vinculaba con La Fuerza y el hecho de que él pudiera usar el lado oscuro.

Decir adiós a Marcia Lucas implica hacerlo de otra profesional que demuestra que el oficio del montaje tiene nombre de mujer y que puso su grano de arena a la hora de cambiar el panorama de la ciencia ficción para siempre y de crear uno de los personajes más icónicos de la historia del séptimo arte.

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