Siempre he creído que es una de las películas infravaloradas de Ben Stiller. Ahora ya se puede ver en Netflix

Una de las crisis de la comedia contemporánea es la dificultad para generar nuevas estrellas que tengan interés en desarrollarse en esa área, y no estrellas convencionales que quieren mostrar puntualmente que son graciosos. Hay una falta de oportunidades clara para que se traslade y desarrolle talento cómico, y esto incluye también talento tras las cámaras.

No hay realmente espacio para el surgimiento de un Ben Stiller, claramente capacitado en todas las áreas para hacer cine de risas, o incluso un Owen Wilson que pueda solidificar un carisma inconfundible a base de rematarlo. Talentos que podían brillar juntos en un estupendo disparate como el de ‘Starsky & Hutch’.

Un dúo dinámico

Ambos participan en este remake cinematográfico de una serie de televisión disparatada e icónica que dirige un veterano de la comedia como Todd Phillips antes de “ponerse serio” con personajes de cómic. Una infravalorada joya de la comedia de este siglo que ya se puede ver en streaming a través de Netflix, además de en SkyShowtime.

En la californiana Bay City de 1975, una pareja de policías infiltrados tiene que encontrar el equilibrio entre sus diferentes personalidades. Uno con tendencia al rigor del procedimiento policial, otro más laxo y con tendencia a quedar con criminales que le proporcionan información. Juntos deberán destapar un entramado alrededor de un importante cargamento de cocaína.

La película se sitúa en un momento candente no sólo para una nueva generación de cineastas y estrellas cómicos, que estaban desatando chistes más canallas y más improvisación a costa de un tejido conectivo más tradicional, sino que entronca con una nueva ola de remakes de clásicos de los setenta. Fuesen éxitos cinematográficos o shows televisivos como éste, todo era susceptible de ser actualizado.

‘Starsky & Hutch’: talento rodado

Hacer esto en siglo XXI, además de parecer un descarado ejercicio de retromanía, acaba permitiendo hacer una parodia más descarnada de las cintas policiales de antaño. ‘Starsky & Hutch’ lo aprovecha para exponer métodos nada vindicables en el proceder policial, aunque también para hacer ridículo de la estética que aquellas series exponían.

Todo funciona de maravilla porque el talento que comanda la función ya estaba rodado. Phillips ya tenía suficiente experiencia como cineasta de comedia de estudio, y Stiller y Wilson llevaban seis películas trabajando juntos, además de rescatar a secundarios fiables y bien conocidos como Vince Vaughn. Acaban conformando un festival desternillante que vale la pena rescatar siempre.

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