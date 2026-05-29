'The Apothecary Diaries' estrena este año su primera película, y el anime de 'Doraemon' fue la inspiración definitiva para su creadora: "Se van de aventuras loquísimas"

Este año 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) regresa por partida doble. Porque por un lado en otoño arranca la tercera temporada de la serie pero para diciembre podemos esperar el estreno de la primera película para cines de la franquicia.

Uno de los puntos fuertes es que es una historia original de Natsu Hyuga, la creadora de la serie, y nos va a mostrar un lado un poco diferente de Maomao y Jinshi al que estamos acostumbrados.

Un cambio de aires...

En una entrevista reciente, Hyuga ha desvelado un poco más sobre la producción de la película. Y, aunque no ha soltado prenda del todo, parece que la película de 'The Apotechary Diaries' lleva ya mucho tiempo preparándose, posiblemente desde la primera temporada.

"El equipo del anime vino con la proposición, y dije que estaba de acuerdo siempre y cuando pudiera escribir yo el borrador de la historia. Terminé enviándoles un borrador bastante largo con la trama entera, ¡e incluso un montón de diálogos!", explicó Hyuga a Scrumbl. "Entonces el guionista del anime lo convirtió en un guion, arreglando cosas por el camino".

Hyuga por el momento no ha confirmado mucho sobre la trama de la película, pero sí que está basado en lo que en su momento iba a ser la novela original de 'The Apothecary Diaries'. Al fin y al cabo, Maomao ha cambiado mucho desde esa primera versión, pero parece que en la película veremos parte de la historia que su creadora pensaba compartir en su momento.

Aunque la inspiración más rocambolesca para Hyuga ha terminado siendo 'Doraemon', y apunta a que la película de 'The Apothecary Diaries' irá muy en la línea de las películas del Gato Cósmico:

"Para mi, es un poco como las películas de 'Doraemon'. Normalmente es un anime con recuentos de la vida, pero en las películas se van de aventuras loquísimas", explicó la escritora. "La ambientación se sale de lo ordinario, pero la trama y los personajes normalmente son los mismos. Así que para la película de 'The Apothecary Diaries', quizás veáis a Maomao, que normalmente es muy sedentaria, tener que pegarse unas carreras y metida en medio de alguna travesura".

Las películas de 'Detective Conan' también han sido una de las inspiraciones. Porque, al fin y al cabo plantean casos individuales y autoconclusivos que se pueden seguir sin estar completamente al día con el resto del anime. Aunque Hyuga admite que "para que fuera más como 'Conan', necesitaríamos más explosiones".

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