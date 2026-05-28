'Los testamentos'. Todo lo que sabemos de la temporada 2 de la soberbia secuela de 'El cuento de la criada' en Disney+

Estrenada el pasado abril, a finales de mayo hemos presenciado el final de la temporada 7 de 'El cuento de la criada' temporada 1 de 'Los testamentos'. La serie que nos ha llevado por la historia de una generación de adolescentes educadas para ser buenas esposas en Gilead, se ha despedido momentáneamente con la promesa de que veremos la temporada 2.

Una temporada que tiene bastante que contar en esta secuela de 'El cuento de la criada' y de la que vamos a repasar todo lo que sabemos hasta el momento.

La historia

Para los creativos detrás de la serie, esta va hacia el reencuentro entre Agnes (Chase Infiniti) y June (Elisabeth Moss). Al menos así lo ha comentado el creador de la serie Bruce Miller en diversas entrevistas sobre el final de la temporada (por ejemplo en THR). El guionista ya había reiterado que la historia de June no puede cerrarse hasta que concluya la de Hannah/Agnes y la serie va en esa dirección.

Eso sí, hay que coger esa promesa con algo de pinzas ya que todos sabemos que con 'El cuento de la criada' la gran revolución iba a suceder en la siguiente temporada... y fueron renovando tanto que al final se pospuso hasta los últimos episodios. Por otro lado, aquí tienen que lidiar con el hecho de que las protagonistas son jóvenes y no harán saltos temporales grandes.

El caso es que a nivel de trama, lo que nos espera en la temporada 2 es a Daisy (Lucy Halliday) tomando junto a Agnes el manto de June y empezando su propia lucha. Aquí, asegura Miller, contarán con la tía Lydia (Ann Dowd) como una aliada inesperada. El personaje de Ann Dowd tomará en esta segunda temporada un papel algo más activo al respecto impulsada, quizás, por el encontronazo con el comandante Judd respecto a qué hacer con Becca.

De momento, lo que sabemos es cómo han quedado los personajes: Agnes se ha quedado en terreno inexplorado como "esposa devuelta" por lo que probablemente la segunda temporada explore una nueva temporada de emparejamiento, en la que estaría ya preparada Daisy. Por otro lado, tendríamos que ver cómo le va a Becca (Mattea Conforti) como esposa, a su pesar, de Garth.

El reparto

Podemos dar por seguro el regreso del 90 % del reparto de la primera temporada de 'Los testamentos' ya que quitando la baja de los padres de Becca (interpretados por Randall Edwards y Kate Hewlett) el resto de personajes seguirá pululando por este rincón de Gilead.

De esta manera, la serie seguirá contando con Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya, Kira Guloien y Charlie Carrick, entre otros.

Además, tal como insinúa Miller, seguiríamos teniendo la participación de estrellas invitadas provenientes de la serie original. De hecho ya avisa que Moss y Amanda Brugel (Rita) no serán las únicas que hayamos visto en estos episodios.

La producción y lo que sabemos del estreno

El creador de la serie Bruce Miller asegura que la maquinaria está en marcha, con la sala de guion profundizando en lo que pasará en la temporada 2. Miller bromea con que no pueden parar mucho tiempo entre temporadas porque las jóvenes actrices no van a permanecer tan jóvenes. Eso sí, la escritura llevará lo que lleve para no hacer una chapuza.

Junto a Miller, el plantel de productores ejecutivos está formado por Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, este último como director.

Eso sí, todavía no se ha anunciado que el rodaje se haya puesto en marcha por lo que, si la idea es estrenar anualmente, van un poco (no demasiado) justos. La temporada 1 se rodó entre abril y agosto de 2025, con un estreno en abril del presente año. Por lo que, si quieren estrenar en 2027, deberían ponerse a rodar este próximo otoño como muy tarde.

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