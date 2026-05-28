Faltan 6 semanas para su estreno, pero 'La casa de la pradera' de Netflix acaba de fichar a una de sus grandes antagonistas para la temporada 2

En lo que más de uno tiene puestos los ojos en el 9 de julio para ponerse a mataronear en Netflix el regreso de uno de los grandes westerns familiares de la historia de la televisión, 'La casa de la pradera' ya está en pleno proceso de casting de su segunda temporada. Y en esta ocasión, acaban de fichar a una de las grandes antagonistas de la saga.

Según avanzó en primicia Deadline, la nueva adaptación de las novelas de Laura Ingalls acaba de fichar a Willa Dunn para interpretar el papel de Nellie Oleson, la chiquilla malcriada que hizo pasar más de un mal trago a Laura y compañía. Es, sin duda, una de las más notables "¿villanas?" de la serie clásica, en la que fue interpretada por Alison Arngrim.

La mala de la pradera

Según la descripción del personaje, en la superficie Nellie es una princesa malcriada y una matona de patio de colegio. Inteligente y segura de sí misma, de lengua afilada pero bastante vulnerable, vive para hacer la vida de Laura miserable. Pero detrás de su personalidad de niña mala hay una ternura y un anhelo de tener una amistad verdadera.

Junto a Dunn, 'La casa de la pradera' está protagonizada por Alice Halsey como Laura, Luke Bracey como Pa, Crosby Fitzgerald como Ma y Skywalker Hughes como Mary. Jocko Sims, Warren Christie, Wren Zhawenim Gotts, Meegwun Fairbrother y Alyssa Wapanatahk completan el reparto principal.

El reboot está en manos de Rebecca Sonnenshine quien, tal como vimos en el tráiler, se ha esforzado para que sea una serie para ver con sofá y mantita. Bueno, manta no que es verano, pero me entendéis.

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