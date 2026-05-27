Las primeras críticas de 'Backrooms' prometen una experiencia única para los amantes del terror, pero su estreno llega envuelto por la polémica

Cuando su contenido se limitaba a vídeos caseros infraproducidos y algún que otro predecesor de los memes publicados en 480p, nadie hubiese dicho que YouTube terminaría convirtiéndose en una cantera de lujo para las nuevas generaciones de cineastas. Tras casos como los de Danny Gevirtz, los hermanos Philippou o Mark Fischbach, Kane Parsons ha dado el salto a las grandes ligas con 'Backrooms', y las primeras opiniones apuntan a un debut nada desdeñable.

Café para los muy cafeteros

La crítica estadounidense ya ha podido echar el guante al largometraje basado en la serie de cortometrajes creepypasta creados por Parsons para su canal, y parece que hay una suerte de consenso en que la dirección del cineasta está a un nivel impropio de un debutante en términos de puesta en escena, tono gestión del espacio y el diseño de producción.

Los elogios destacan su sentido del terror más conceptual y atmosférico del que nos tienen acostumbrados los grandes estudios, con un ambiente muy perturbador y con un capitán del barco con una gran madurez que parece haber dado a luz una cinta capaz de marcar la puerta de entrada al género a las nuevas generaciones de fans del horror cinematográfico.

No obstante, no es oro todo lo que reluce, ya que son varias las críticas que subrayan la falta de una narrativa más sólida y un desarrollo de personajes que nos permita conectar con ellos, con unas motivaciones insuficientes. Algo a lo que habría que sumar la dudosa accesibilidad de un título que podría estimular muchísimo a una parte del público para, al mismo tiempo, aburrir soberanamente a otra.

Para más inri, el estreno de 'Backrooms', que llegará a nuestras salas de cine el próximo 5 de junio, ha llegado rodeado de una polémica lo suficientemente sonada como para que su productor Mark Duplass —uno de los reyes de la industria indie estadounidense— haya tenido que salir al paso de ciertas acusaciones online que aseguran que un director fantasma —varios sugieren el nombre de Duplass— sustituyó a Parsons durante el rodaje.

En una de las publicaciones de X que difundía este rumor, Duplass comentó del siguiente modo:

Con todo el respeto, no recuerdo verte en set. Cuando estuve allí, Kane tuvo el control al 100 %. Más que muchos directores que le triplican la edad.

Sea como fuere, 'Backrooms' está a la vuelta de la esquina y promete una experiencia para los muy cafeteros que, seguro, hará las delicias de todos los que nos aproximamos al género con la mente más abierta. Por lo pronto, aquí os dejo con una selección de reseñas publicadas hasta la fecha.

Primeras opiniones de 'Backrooms'

‘Backrooms’ es una película que tiene más probabilidades de volar las mentes de los jóvenes, pero ¿recuerdas la primera película de terror que viste que cambió quién eras? Esta película será eso para mucha gente.

El YouTuber Kane Parsons hace su debut como director de largometrajes con esta película de terror conceptual gélidamente brillante y genuinamente perturbadora, basada en su serie web y con guion de Will Soodik.

Favorece la opacidad, las criaturas vislumbradas a medias y una constante sensación de inquietud por encima de los sustos fáciles para complacer a la multitud, y sin duda provocará un debate e interpretaciones interminables entre aquellos que no se mueran de aburrimiento con ella.

Como un colapso atmosférico, “Backrooms” es extraordinariamente efectiva. Te recuestas y te sumerges en los enigmas y las texturas mugrientas, sabiendo que la película va a seguir sorprendiéndote.

Aunque la película captura algo de la intrigante inquietud del concepto, su narración poco cocinada me hizo preguntarme si algunas ideas espeluznantes estarían mejor si se dejaran como susurros en la oscuridad.

Si bien la película encuentra un camino potencialmente perspicaz para una historia, no logra tender un puente entre su laberinto muy físico y alfombrado de pared a pared con el estado mental de Clark. Una película con tantas puertas, en última instancia, no puede encontrar la correcta

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