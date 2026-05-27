'Torrente Presidente' desvela su fecha de estreno exacta en Netflix tras hacer historia con más de 28 millones en cines

Netflix ya había anunciado que 'Torrente Presidente' llegaría a la plataforma este próximo verano, pero la fecha exacta no la hemos sabido hasta ahora. Será el 26 de junio de 2026 cuando podamos disfrutar en streaming del fenómeno en taquilla de Santiago Segura que ha superado ya los 28 millones de euros recaudados.

No parece para nada casualidad que el anuncio haya llegado muy poco después del primer fin de semana en el que 'Torrente Presidente' ya no aparecía en el Top 10 de las películas más taquilleras del momento en España. Es evidente que ya poco más va a conseguir en los cines de nuestro país, por lo que este anuncio no iba a dañar ya de forma alguna a su recorrido comercial.

"Esta película no hubiese podido llegar a vuestras pantallas sin la participación de Netflix"

Además, Segura ha aprovechado el anuncio para destacar que "esta película no hubiese podido llegar a vuestras pantallas sin la participación de Netflix", dejando así claro que la inversión monetaria de Netflix fue clave para que 'Torrente Presidente' pudiera hacerse. Que no nos olvidemos de que 'Torrente 5: Operación Eurovegas' no funcionó tan bien en taquilla y una sexta entrega no era una apuesta tan segura como podría parecer.

Por su parte, Diego Ávalos, vicepresidente de contenido de Netflix en España, Portugal y Turquía, ha señalado sobre la película que "desde que Santiago nos presentó el proyecto no dudamos ni un segundo en embarcarnos en Torrente Presidente. No solo por el enorme fenómeno que hay detrás de la saga, sino porque esta historia en particular nos cautivó desde el primer momento y sentimos que era perfecta para el momento que estamos viviendo".

No me cabe ninguna duda de que 'Torrente Presidente' será otro bombazo en streaming, por lo que la verdadera duda ahora está en saber si todo eso será impulso suficiente para que Segura se ponga a trabajar en una séptima entrega o si sus aventuras acaban aquí. Mucho me sorprendería que fuera esto último, pero no tanto que se tome un tiempo antes de volver a meterse en la piel de José Luis Torrente.

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