'Made in Abyss' regresa este mismo año. En marcha una trilogía de películas, pero la vuelta del anime genera más dudas que otra cosa

En los últimos años los estudios de anime han ido tomando notas de 'Kimetsu no Yaiba' y su paso por los cines, que con los números millonarios que ha alcanzado es normal que todo el mundo quiera pescar un pellizco de la taquilla. En el caso de 'Made in Abyss', directamente han decidido pasar de largo de la tercera temporada del anime e irse a la pantalla grande con una trilogía de películas.

Made in Waiting

El anime de 'Made in Abyss' arrancó con fuerza en 2017, pero lo cierto es que en Kinema Citrus se han ido tomando las cosas con calma y hasta 2022 no se estrenó la segunda temporada. Desde entonces los fans vienen esperando la continuación de la historia, y la buena noticia es que la primera película llega este año.

'Made in Abyss: Mezameru Shinpi' (traducido por ahora como "Awakening Mystery") se estrenará en Japón el próximo 23 de octubre y será la primera de tres películas. No se trata de una historia original, sino que continuará adaptando el manga de Akihito Tsukushi, y aquí es precisamente donde viene el problema.

Por ahora el anime ha adaptado hasta el Arco de Iruburu del manga con el capitulo 60 del manga, y tan solo quedarían por delante unos 12 capítulos de manga y alguna que otra historia suelta. El ritmo de publicación de 'Made in Abyss' es tremendamente lento e irregular, con los tomos recopilando cada vez menos capítulos, y ahora mismo ni siquiera sabemos cuándo se publicará el siguiente.

Dependiendo del ritmo que lleve Kinema Citrus, con estos 12 episodios pueden tener material para una o incluso dos películas, pero obviamente el futuro de 'Made in Abyss' está muy en el aire y sigue generando dudas. Vamos, que los fans ya se han hecho a la idea de que esto va para largo, y quizás tengamos que esperar unos cuantos años hasta la siguiente película.

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