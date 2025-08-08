La temporada 3 de 'Made in Abyss' tardará en llegar pero tendremos una película. El anime sigue los pasos de 'Kimetsu no Yaiba' y continuará su historia en cines

El éxito en cines de 'Kimetsu no Yaiba' ha marcado un antes y un después para la industria del anime, y ahora que su nueva película ha roto varios récords de taquilla en su primer mes en cines podemos esperar que el resto de estudios estén tomando notas.

Todos quieren replicar su éxito y conseguir unos buenos milloncetes en la pantalla grande, y parece que la tendencia de pasar por la pantalla grande para continuar los animes continúe... Y es que ahora le toca el turno a 'Made in Abyss'.

Serie directa a pantalla grande

Ya han pasado tres años desde que terminó la segunda temporada de 'Made in Abyss', subtitulada como 'The Golden City of the Scorching Sun'. Y aunque en 2023 Kinema Citrus confirmó que tenía "una secuela" en marcha, desde entonces no habían dado demasiadas actualizaciones.

Pues bien, parece que, por ahora, no habrá tercera temporada del anime. En su lugar, el anime de 'Made in Abyss' continuará con una serie de películas. La primera de ellas se llamará 'Made In Abyss: Mezameru Shinpi', se estrenará a lo largo de 2026 y se espera que continúe directamente la trama de la segunda temporada.

Kinema Citrus continuará encargándose de la animación, y con el anuncio de las películas se ha dejado ver un primerísimo poster, aunque aún habrá que estar pendientes de los primeros tráilers. La primera temporada del anime de 'Made in Abyss' se emitió en 2017, luego tuvo una película en 2020 y en 2022 llegó la segunda temporada, con lo que los fans ya están acostumbrados a las largas esperas.

La razón para continuar el anime con películas en lugar de continuar con la serie en realidad tiene muchísimo sentido: el anime prácticamente ha alcanzado al manga de Akihito Tsukushi. Al cambiar al formato de película, Kinema Citrus puede permitirse ir con más calma y lanzando nuevas entregas con más frecuencia y de paso recaudar en taquilla, una estrategia perfecta para exprimir una de sus franquicias más populares.

En Espinof | Las series de anime más esperadas de 2025

En Espinof | 13 animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)