'Made in Abyss' no ha llegado a su final: el anime confirma una confusa y sorprendente secuela para su temporada 2

Después de unos cuantos de espera entre temporadas, este verano se estreno 'Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun', una segunda temporada que continuaba adaptando la historia del manga.

La segunda temporada se cerró en septiembre y como es lógico los fans esperaban que en algún momento hubiera noticias de más capítulos, pero no esperábamos que llegara tan pronto.

¿Serie o película?

Desde la cuenta oficial del anime se ha lanzando una primera promo para confirmar el proyecto, al que se están refiriendo como una "secuela" de 'The Golden City of the Scorching Sun'.

Ahora bien, lo que no queda muy claro es si se trata de una tercera temporada o de una nueva película de anime para 'Made in Abyss'. Al hablar de secuelas, lo lógico sería que directamente se fuera a por una temporada nueva, el problema viene por la cantidad de material que queda pendiente por adaptar.

Ahora mismo se ha adaptado casi todo el manga de Akihito Tsukushi, con apenas unos capítulos pendientes... Con lo que o entramos en material original o de relleno para el anime, o la serie tendrá que esperar para dejar más tiempo a la publicación del manga.

La otra opción es que Kinema Critus tenga entre manos una película para adaptar un arco concreto como se hizo en su momento con 'Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul', que es canon en la continuidad del anime. O también que directamente se apunte a la moda de películas originales para rellenar el espacio entre temporadas como ha hecho 'Spy x Family'.

En cualquier caso, el estudio no ha dado más datos por ahora y ha pedido paciencia a los fans. Teniendo en cuenta que no se ha mostrado ningún material gráfico, lo más posible es que el proyecto esté todavía en una fase muy temprana y tengamos que esperar hasta 2024 como pronto para su estreno. Aunque esperemos que se revele el misterio un poquito antes.