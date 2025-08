La película de 'Kimetsu no Yaiba' se estrenó hace menos de un mes y ya está entre las más taquilleras de la historia. Su siguiente objetivo es un clásico de Studio Ghibli

Lo de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' está siendo increíble. Y es que la nueva película del anime se estrenó el 18 de julio en Japón y en menos de tres semanas en cines ya ha reventado varios récords en taquilla. No solo eso, sino que los nuevo de 'Kimetsu no Yaiba' además ya se ha colado entre las diez películas de anime más taquilleras de todos los tiempos.

Cuidado, Hayao Miyazaki

'La fortaleza infinita' tuvo el mejor fin de semana de estreno de la historia y cada semana ha ido sumando más y más millones de yenes. La hucha se ha seguido llenando sin pausa y con mucha prisa, y como reportan desde Anime News Network ya ha amasado más de 176,4 mil millones de yenes (1,036 millones de euros) con más de 12,55 millones de entradas vendidas.

Esto ha permitido a la nueva película de 'Kimetsu no Yaiba' colocarse en el décimo puesto de la lista de películas más taquilleras en Japón, destronando a 'Bayside Shakedown 2' con sus 173,5 mil millones de yenes recaudados.

Sus siguientes objetivos a superar en la lista son 'El castillo ambulante' y 'La princesa Mononoke', ambos de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli. Pero teniendo en cuenta al ritmo que va la recaudación de 'La fortaleza infinita', y que tan solo lleva diecinueve días en los cines japoneses, no debería extrañarnos si las supera pronto.

Aunque su principal enemigo a batir está en casa.'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' se coronó en 2020 como la película más taquillera de la historia en Japón, tanto de anime como de acción real, con 40,43 mil millones de yenes recaudados (unos 237,5 millones de euros). En su momento, el anime de Ufotable logró superar a dos películas históricas como 'Your Name' y 'El viaje de Chihiro'... Y ahora solo queda por ver cuándo 'Kimetsu no Yaiba' se supera a sí misma, porque a este ritmo parece que ya es un fenómeno imparable.

A nivel internacional los estrenos comienzan a llegar este mismo mes. Aunque en Latinoamérica aún habrá que esperar hasta el 11 de septiembre para ver 'La fortaleza infinita' mientras que en España nos toca esperar hasta el 12 de septiembre.

En Espinof | Si 'Kimetsu no Yaiba' no es suficiente, estos son los mangas y animes que inspiraron a Koyoharu Gotoge para crear su épica historia de cazadores de demonios

En Espinof | Demasiado majo para cazar demonios. En 'Kimetsu no Yaiba' hay un personaje que empezó a llevar máscara porque los combates eran un pitorreo