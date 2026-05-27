Cinemex está al borde de la quiebra en México: aseguran que atraviesa problemas económicos y sus empleados lo confirman: "la empresa reportó pérdidas"

México ha sido uno de los países que, estadísticamente, asisten más a las salas de cine, sin embargo, en el último año las cosas han cambiado radicalmente y eso afecta directamente al rubro de sus trabajadores, específicamente en el caso de los empleados de Cinemex, que han denunciado públicamente problemas financieros graves en la cadena de salas de cine, advirtiendo que la empresa estaría al borde de la quiebra y que la operación ya no resulta rentable bajo las condiciones actuales.

La situación, que se ha vuelto visible a través de manifestaciones en sucursales de todo el país, expone una crisis que lleva gestándose en silencio desde hace al menos un año y que ahora sus propios colaboradores ya no pueden ignorar.

Desde finales de 2025, empleados denunciaron que Cinemex ya no era el mismo de antes: la calidad del servicio disminuyó, los bonos para los mejores trabajadores se fueron diluyendo y la empresa dejó de renovar uniformes al personal. Arturo Rodríguez Martínez, exempleado de la cadena, relató que la empresa comenzó a reducir su plantilla laboral argumentando ahorro, pero que la carga de trabajo para quienes permanecían fue aumentando sin ningún tipo de compensación adicional ni reconocimiento económico.

Sin embargo, el punto de quiebre más visible ha sido el reparto de utilidades. Ana Martínez Sandoval, otra exempleada, denunció que por segundo año consecutivo los trabajadores no recibieron utilidades, bajo el argumento de que Cinemex no ha tenido un buen año financiero y por lo tanto carece de recursos para cumplir con este incentivo.

Ante la situación, muchos de sus compañeros han optado por renunciar, y quienes permanecen en sus puestos lo hacen principalmente por necesidad, pero alzando la voz con mensajes de protesta en las instalaciones donde se leen carteles como "¿Enojado porque tus palomitas están caras? Imagínate yo, que el cine se declaró en quiebra y no tendré utilidades".

Una crisis desde el extranjero

En julio de 2025, Cinemex Holdings USA, la operación estadounidense de Grupo Cinemex, se acogió por segunda vez a la ley de quiebras en Estados Unidos bajo el Subcapítulo V del Código de Quiebras, con el objetivo de reestructurar su deuda y fortalecer su posición financiera.

La primera declaración de bancarrota fue en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19; esta segunda responde a un entorno adverso marcado por el auge del streaming, que ha transformado los hábitos de consumo de entretenimiento. Aunque en ese momento la empresa aseguró que sus operaciones en México no se verían afectadas, los hechos recientes sugieren que las presiones financieras sí han permeado hacia el mercado nacional.

A nivel nacional, Cinemex opera alrededor de 350 complejos (teniendo en cuenta su último cierre en Durango) y más de 3 mil pantallas distribuidas en 104 ciudades, concentrando aproximadamente el 31% del mercado nacional de exhibición cinematográfica.

Fotos de LSR Veracruz | Terror Restaurantes MX

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