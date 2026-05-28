Marvel deja claro que no todo es 'Vengadores: Doomsday' en este 2026 con el espectacular tráiler de la temporada 2 de 'X-Men 97'

El fandom marvelita puede estar más que satisfecho con lo que queda de curso cinematográfico y televisivo. Además del cénit de 2026 con el estreno de la ansiada 'Vengadores: Doomsday', La Casa de las Ideas tiene un par de ases en la manga para continuar exprimiendo a fondo su multiverso particular, comenzando por una 'Spider-Man: Brand New Day' que llegará a nuestros cines el próximo 29 de julio —un par de días antes de lo previsto—.

Vuelven los mutantes noventeros

No obstante, si hay un estreno del MCU que esperar con especial apetito, ese es el regreso de los miembros de la Patrulla X en la segunda temporada de 'X-Men 97', que promete volver a la carga con una nueva dosis de nostalgia noventera en clave de animación. Y mucho ojo, porque el tráiler de la nueva tanda de episodios, que puedes ver sobre estas líneas, tiene una pinta de lo más apetecible.

El avance, en el que se puede ver a cerca de una treintena de mutantes —que se dice pronto—, se deja caer que el cacao espaciotemporal con el que concluyó la primera temporada continuará siendo el pilar de la narrativa. De hecho, el narrador señala que nuestros héroes estarán repartidos en diferentes épocas: "En el pasado, desde el inicio del reinado de Apocalypse, hasta el futuro en la cúspide de su reinado".

Para más detalle, cabe recordar que los protagonistas quedaron en la siguiente situación tras la season finale: Pícara, Rondador Nocturno, Bestia, Xavier y Magneto están en Egipto en el 3000 A.C.; Cíclope y Jean se topan con el clan Askani en el 3960 D.C.; mientras que el resto, excepto Forja y Bishop, están desaparecidos o fuera de combate.

Ha llovido mucho, concretamente cosa de de un par de años, desde que se anunció la continuación de una 'X-Men 97' que ya tiene confirmada su tercera temporada, que correrá a cargo de Matthew Chauncey como sustituto de Beau DeMayo en las labores de showrunner. Por el momento, podremos disfrutar de la buena mano de este último con una segunda temporada que se estrenará en Disney+ el próximo 1 de julio.

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