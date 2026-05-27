Keanu Reeves pide misericordia para el director que estafó 11 millones a Netflix: "Es un artista excepcional"

El director Carl Erik Rinsch fue declarado culpable por una serie de cargos entre los que destacaban haber estafado 11 millones de dólares a Netflix por una serie de ciencia ficción que nunca llegó a existir. Todavía pendiente de una condena definitiva, el actor Keanu Reeves ha salido ahora en su defensa mandando una carta al juez encargado del caso para pedirle "clemencia y misericordia".

Visto para sentencia

La estrella de la saga John Wick ha enviado una carta al juez Jed Rakoff en la que califica a Rinsch, con quien trabajó hace años en la superproducción 'La leyenda del samurái (47 Ronin)' como "un artista excepcional", explicando además qué podría haber llevado al cineasta a actuar de esa manera.

Según Reeves, "Carl puede autosabotearse al exagerar la magnitud, el alcance y el contexto de lo que se había negociado, lo que lo coloca a él y a sus contrapartes en una situación de conflicto", añadiendo además que "no pretendo minimizar lo que se le ha imputado, sino ofrecer esta opinión simplemente como una posible explicación de sus motivos".

Aunque en su momento se dijo que Rinsch se exponía a una condena de hasta 90 años, la defensa calcula que la sentencia podría ser por un periodo en prisión que oscilaría entre los 8 y los 10 años. Eso sí, habrá que esperar hasta el 29 de junio de 2026, ya que será entonces cuando el juez dicte una sentencia ya definitiva.

Además, Rinsch se expone a tener que pagar esos 11 millones a Netflix, pero es que la plataforma además ha solicitado 4,4 millones adicionales por los honorarios pagados a los abogados. Si ya es poco probable que pueda llegar a pagar los 11, si encima la cifra acaba siendo más alta...

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