"Nunca me había reído tanto en una sala de cine". Keanu Reeves es un gran fan de esta comedia de culto

Keanu Reeves ha hecho tantas grandes películas que cada cual tiene su favorita del actor, pero, obviamente, él mismo también tiene sus debilidades entre los trabajos de los demás. Y hay una comedia de culto que califica de sublime con la que se ha reído más que cualquier otra: 'Harold y Maude'.

Keanu Reeves: "Fue sublime"

Escrita por Colin Higgins y dirigida por Hal Ashby, 'Harold y Maude' cuenta la historia de un adolescente de buena familia (Bud Cort) obsesionado con la muerte que inicia una relación de lo más particular con una septuagenaria (Ruth Gordon) que le muestra lo importante que es vivir la vida y el tremendo regalo que es.

'Harold y Maude' es también una comedia negra que fue un tremendo fracaso tanto de crítica como de público en el momento de su estreno en 1971. Sin embargo, poco a poco acabó convirtiéndose en una película de culto pese a la controvertida historia que cuenta y más de una década después de su lanzamiento original empezó a generar beneficios.

Entre sus millones de fans se encuentra Keanu Reeves, quien incluyó a 'Harold y Maude' entre las cuatro mejores películas que haya visto nunca en una sala de cine: "Era adolescente e iba mucho al cine cuando vi Harold y Maude. Hay una escena que saca el brazo. Está en un encuentro, saca un hacha y empieza a golpearse el brazo con ella. Nunca me había reído tanto en una sala de cine. Fue sublime".

Justo encima de estas líneas podéis ver el momento en cuestión que provocó carcajadas en el protagonista de la franquicia 'Matrix'. Por si tenéis curiosidad, las otras cuatro películas destacadas por Reeves fueron 'Cabeza borradora', 'Star Wars: El imperio contraataca' y 'Napoleón', la versión muda escrita y dirigida por el francés Abel Gance.

Por desgracia, 'Harold y Maude' no se encuentra actualmente en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España.

En Espinof | Keanu Reeves tenía tantas ganas de trabajar con este actor que se bajó el sueldo un 90%: "No vinculo el gozo con el dinero"

En Espinof | Keanu Reeves, sobre la importancia del éxito: "Mientras pueda pagar mis facturas, prefiero no pensar en cosas como el dinero"