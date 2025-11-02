Keanu Reeves, sobre la importancia del éxito: "Mientras pueda pagar mis facturas, prefiero no pensar en cosas como el dinero"

La década de 1990 fue muy movidita para Keanu Reeves entre 'Speed', 'Bram Stocker's Dracula', y un abanico de papeles y películas muy variadas, aunque su gran exitazo le llegó en 1999. Ese año se estrenó la primera entrega de la saga Matrix y Reeves se convirtió en el mesías cyberpunk de las hermanas Wachowski.

Aunque el actor ha reconocido que 'Matrix' le cambió la vida, parece que la fama no cambió demasiado su forma de ser. La verdad es que ese joven Reeves de 35 años (ahora tiene 61) ya tenía muy claro por aquel entonces que no hay que obsesionarse con el éxito y mientras te dé para vivir, ni tan mal.

Keanu te falte nunca para pagar las facturas

Nacido en Beirut (Líbano), Keanu Charles Reeves es uno de esos actores que nos cae bien porque se toma las cosas con calma, no es avaricioso, comparte su éxito, parece amable con todo el mundo y da la sensación de que su personalidad no se vio afectada por la fama o los éxitos de taquilla. Ya en 1999, tras el estreno de 'Matrix', apuntaba maneras con su filosofía de vida.

"Disfruto trabajando como actor. No es lo único que quiero hacer en mi vida, pero me parece el mejor trabajo. Me gusta porque me da la oportunidad de trabajar con gente estupenda: todos los que conozco en un rodaje, desde el chico que lleva las luces hasta los directores", dijo Reeves en una entrevista en el verano del 99.

"Por supuesto que hay un lado unido al éxito, a la fama. Con un poco de suerte, la película es un éxito y la gente me quiere volver a contratar porque piensa que puede hacer suficiente dinero conmigo."

"Me parece bien, es el otro lado de este negocio. Pero no es la parte fundamental de mi vida. Afortunadamente, he podido ir haciendo lo que quería. Mientras pueda seguir pagando mis facturas, prefiero no pensar en cosas como el dinero, la fama o el éxito."

De hecho, sabemos que el actor aceptó bajar su sueldo en un 90% para poder trabajar con Gene Hackman. Aunque la carrera de Keanu Reeves ha tenido sus altibajos, ahora está viviendo una nueva edad dorada tras el fenómeno de la saga de John Wick, que podría continuar con una nueva película si consiguen ponerse todos de acuerdo. En todo caso, para esta estrella de Hollywood, eso de pagar las facturas no parece que vaya a ser ningún problema.

