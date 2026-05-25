John Wayne mantiene su legado vivo en 'The Mandalorian and Grogu' gracias a su nieto: "Dios mío, esto es genética"

Los títulos de crédito finales de 'The Mandalorian and Grogu' son inéditos, porque después de Pedro Pascal, que aparece acreditado como su protagonista, las siguientes personas que aparecen en la lista, antes que Sigourney Weaver o Jeremy Allen White, son Brendan Wayne y Lateef Crowder. O lo que es lo mismo, la persona que está realmente dentro del traje del Mandaloriano y su doble de acción. Que, al final, son los que llevan el peso de la película (y de la armadura de 28 kilos) todo el rato.

Dispara tú primero, forastero galáctico

Lo que no sabe mucha gente es que Brendan Wayne, el actor que vemos en pantalla cubierto todo el rato, tiene una herencia cinematográfica increíble: ¡Es el mismísimo nieto de John Wayne! De hecho, en Variety ya cuentan que en el primer momento que hizo el casting mostró de dónde provenía, comentando al equipo que el rifle que le habían dado era demasiado largo, y que tenían que que acortar la punta 15 centímetros y añadir una pistolera al traje. De casta le viene al galgo.

Fíjate en los ángulos cuando se sienta con las piernas cruzadas; hay una razón por la que la gente dice: "Se parece a John Wayne". Es porque soy yo. Esa es simplemente mi postura natural. Intenté alejarme de la idea de que iba a aprovechar el tirón de mi abuelo. Nunca iba a ser él, pero Favreau me hizo frenar tanto que pensé: "Dios mío, esto es genética". Realmente no tuve que darle más vueltas.

Lo curioso es que su abuelo, John Wayne, ya tenía una relación previa con 'Star Wars', porque su último papel fue en 'Una nueva esperanza' poniendo voz a Garindan ezz Zavor, un espía del imperio que delata a Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi cuando van a encontrarse con Han Solo. Para su nieto, continuar el legado es más importante de lo que parece: "Adoro los westerns, me encanta el código del cowboy. Mi madre me pidió que fuera una parte de mi manera de vivir".

No conseguí cumplirlo nunca, pero siempre me esforcé por mantener esa idea de “Si yo salgo adelante, salimos adelante todos. Nunca se trata de mí, siempre se trata de nosotros”. Así es como me criaron, junto con la idea del individualismo duro. Tengo una opinión muy diferente a la tuya, y no pasa nada si no estás de acuerdo conmigo. Voy a ser lo suficientemente inteligente como para entender por qué creo en lo que creo. Lo curioso es que todo eso influyó en Mando, porque su proceso desde el primer día consiste en intentar averiguar por qué cree en ese credo.

Así que ya sabéis: la próxima vez que penséis que 'The Mandalorian' se parece mucho a un western... no es por casualidad. Al fin y al cabo, de alguna manera, el mayor cowboy de todos los tiempos sobrevuela cada minuto de la serie.

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