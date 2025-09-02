Este western es un ejemplo más de que el Duque era un símbolo de dureza y resiliencia. Y también uno de los que más dolores causó a John Wayne

En 1969, John Wayne vivió uno de los momentos más decisivos de su carrera. Después del tropiezo que tuvo con 'Boinas verdes', protagonizó 'Valor de ley (True Grit)' de Henry Hathaway, donde encarnó al alguacil Reuben J. “Rooster” Cogburn. La película fue un éxito rotundo de crítica y taquilla, y le dio al “Duque” el que fue su único Oscar devolviéndole la relevancia en un momento en el que parecía empezar a perderla.

Ese mismo año también estrenó 'Los indestructibles (The Undefeated)', una película dirigida por Andrew V. McLaglen que aunque no tuvo el mismo impacto, sí que dejó huella en el actor. Aunque fuera en términos de salud física, porque lo que comenzó como otro western más, terminó siendo un rodaje que le costó lesiones de las que nunca se recuperaría del todo.

Secuelas físicas

La producción de 'Los indestructibles' comenzó después de que Wayne terminara de hacer 'Valor de ley'. Según se recoge en SlashFilm, el actor sufrió un accidente, cayéndose del caballo y lesionándose gravemente el hombro. Así lo contaba él mismo en una entrevista con Playboy en 1971.

“¡Qué demonios! Me he caído de un montón de caballos. Incluso me caí a propósito en 'Valor de ley'. Pero esa caída en 'Los indestructibles' fue irritante porque me rompí algunos ligamentos del hombro. Ya no puedo usar bien un brazo, y me hace quedar como un idiota cuando me subo a un caballo”

No obstante, la salud de John Wayne ya se había deteriorado drásticamente antes del rodaje de las lesiones. Le diagnosticaron cáncer de pulmón en 1964 y aunque superó la enfermedad, después le detectaron un cáncer de estómago en 1979. Aun así, él siguió lidiando con el desgaste físico de casi cinco décadas haciendo películas, porque, al fin y al cabo, seguía siendo el mismo hombre que casi muere en el set de rodaje incluso antes de que su carrera despegara.

Según dijo su esposa, Pilar Pallete a Los Angeles Times "estaba acostumbrado a sacrificar su cuerpo por el cine" y "no era un llorón, podía soportar el dolor". De hecho, aunque Wayne fue trasladado de urgencia al hospital tras lo ocurrido en el rodaje de 'Los indestructibles', regresó al set ese mismo día y siguió rodando una escena con Rock Hudson.

No obstante, Wayne arrastró esos problemas de salud hasta el final y aunque trató de seguir haciendo lo que más le gustaba y sus personajes lo presentaban como un símbolo de dureza y resiliencia, en 1979 falleció por el cáncer de estómago que le detectaron años antes.

