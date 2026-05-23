Cristian Mungiu se lleva la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026 con la poderosa 'Fjord' y Los Javis ganan el premio a la mejor dirección

El rumano Cristian Mungiu ha ganado la codiciada Palma de Oro del Festival de Cannes 2026. Un veredicto que me alegra y que considero justo porque, como adelanté en mi crítica, 'Fjord' es la mejor película de la Sección Oficial a competición este año y merecía el triunfo.

Protagonizada por una pareja estelar, Sebastian Stan y Renate Reinsve, 'Fjord' es un poderoso thriller dramático que cuestiona nuestros métodos educativos contando la pesadilla de una familia cuyos valores chocan con las normas de la comunidad a la que se acaban de incorporar. Una obra maestra que estoy deseando volver a ver.

También me alegra la victoria de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, por la dirección de 'La bola negra'. Una película ambiciosa, excesiva, emocionante, con una fuerte personalidad y que demuestra que Los Javis son especiales; son creativos, tienen grandes ideas y mucho talento para la puesta en escena.

Una gran noticia para el cine español. Lamentablemente, no hubo suerte los otros trabajos de los autores españoles, Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen, que también competían por la Palma de Oro y se van de vacío. Mala suerte para Sorogoyen porque 'El ser querido' está muy bien, pero recuerda demasiado a la reciente 'Valor sentimental' (premiada en Cannes).

Por cierto, el premio a la dirección ha sido ex aequo, compartido con el polaco Paweł Pawlikowski. Hay tres galardones compartidos en el palmarés de la 79ª edición de Cannes, una decisión extraña del jurado presidido por Park Chan-wook, que por lo visto no han podido ponerse de acuerdo sobre quién debía ganar en las categorías de dirección e interpretación.

A continuación puedes consultar la lista de ganadores del Festival de Cannes 2026:

Ganadores de la Sección Oficial a competición

Palma de Oro a la mejor película: 'Fjord', de Cristian Mungiu

Mejor dirección, ex aequo: Javier Ambrossi y Javier Calvo por 'La bola negra', y Paweł Pawlikowski por 'Fatherland'

Gran Premio del Jurado: 'Minotaur', de Andrey Zvyagintsev

Premio del Jurado: 'The Dreamed Adventure', de Valeska Grisebach

Mejor actriz, ex aequo: Virginie Efira y Tao Okamoto, por 'All of a Sudden'

Mejor actor, ex aequo: Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, por 'Coward'

Mejor guion: Emmanuel Marre, por 'Notre Salut' ('A Man of His Time')

Palmas de Oro honoríficas: Peter Jackson, John Travolta y Barbra Streisand

Ganadores de Un Certain Regard

Premio a la mejor película de Un Certain Regard: 'Everytime', de Sandra Wollner

Premio del Jurado: 'Elephants in the Fog', de Abinash Bikram Shah

Premio Especial del Jurado: 'Iron Boy', de Louis Clichy

Mejor actor: Bradley Fiomona Dembeasset, por 'Congo Boy'

Mejor actriz: Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira y Mariangel Villegas, por 'Siempre soy tu animal materno'

Otros premios

Premio Cámara de Oro al mejor debut: 'Ben'Imana', de Marie-Clémentine Dusabejambo

Mejor cortometraje: 'Para los contrincantes', de Federico Luis

Ganadores de la Semaine de la Critique

Gran Premio AMI Paris: 'La Gradiva', de Marine Atlan

Premio Fondation Louis Roederer de la Révélation: Aina Clotet, por 'Viva'

Premio Découverte Sony al cortometraje: 'Skinny Bottines' ('Skinny Boots'), de Romain F. Dubois

Ganadores de la Quinzaine des Cinéastes

Premio del público: 'I See Buildings Fall Like Lightning', de Clio Barnard

Label Europa Cinemas: 'L'espèce explosive' ('Too Many Beasts'), de Sarah Arnold

Premio SACD: 'Shana', de Lila Pinell

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