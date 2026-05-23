Lupita Nyong'o, sobre las críticas por su papel como Helena de Troya en 'La odisea': "No voy a perder el tiempo defendiéndome. El reparto es el que es"

Estos días se ha hablado mucho del hecho de que Lupita Nyong'o interpreta a Helena de Troya en 'La odisea', lo cual ha generado algunas críticas y seguramente sea el principal motivo de que el último tráiler sea el peor valorado de toda la filmografía de Christopher Nolan. Pues bien, la actriz ha decidido romper su silencio al respecto.

La ganadora de un Óscar por '12 años de esclavitud' ha respondido a las quejas en Elle sobre el hecho de que ella no debería interpretar a "la mujer más bella del mundo", a lo que ella ha recordado que "esta es una historia mitológica", por lo que nadie debería esperar que 'La odisea' sea un simple drama histórico.

"Las críticas existirán, las aborde o no"

Nyong'o continúa señalando que "apoyo plenamente la intención de Chris y la versión de esta historia que está contando. Nuestro elenco es representativo del mundo. No voy a perder el tiempo defendiéndome. Las críticas existirán, las aborde o no. Es algo extraordinario formar parte de La Odisea, porque es una obra grandiosa. Abarca mundos. Por eso el reparto es el que es. Estamos inmersos en la narrativa épica de nuestro tiempo".

"Me sentí profundamente honrada de que me confiaran este papel", quiere dejar claro la actriz, quien además incide en cuál fue su enfoque a la hora de abordar el personaje en 'La odisea':

"La belleza no se puede representar. Quiero saber quién es un personaje. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá de la apariencia? Esa es la clave al trabajar con un texto tan conocido, que ha sido estudiado, interpretado y del que se han derivado muchas ideas. La investigación podría ser interminable. Lo bueno de trabajar con un escritor como Chris es que todo está plasmado en la página. La investigación comienza con las páginas que te dan. En eso me basé".

Veremos si toda la polémica acaba afectando a una película que se ha convertido en la más cara de toda la carrera de Nolan al contar con un presupuesto de 250 millones de dólares. En breve saldremos de dudas, ya que el estreno exclusivo en cines de 'La odisea' está previsto para el 17 de julio de 2026.

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