John Travolta estrenó su primera película como director en el Festival de Cannes, un capítulo de sus memorias excesivamente pasteloso y artificial

A sus 72 años, John Travolta ha mostrado en el Festival de Cannes su debut como director. Se titula 'Propeller One-Way Night Coach' y se ha estrenado fuera de competición. Con esto en mente, un metraje de apenas 1 hora de duración, y una sinopsis que avisa de unas memorias de su infancia cuando realizó su primer viaje en avión (para mí no es el tema más apasionante del mundo pero ya sabemos que al cineasta le apasiona), uno no puede vitar cierto escepticismo al sentarse en la butaca. Pero mi estado de ánimo cambió por completo cuando nos proyectaron un vídeo de homenaje a la carrera de Travolta.

Travolta recibió una merecida Palma de Oro honorífica

Un breve y estupendo repaso al actor de títulos tan conocidos como 'Grease', 'Impacto' ('Blow Out') o 'Pulp Fiction', entre muchos otros. Travolta es historia del cine. Independientemente de lo que opinemos sobre su talento como actor, sus decisiones creativas o sus excentricidades personales, es una leyenda viva del séptimo arte, su rostro está en películas inolvidables. Y cuando subió al escenario para presentar su ópera prima, todos en la sala aplaudimos con entusiasmo. No lo suficiente, al parecer, ya que Thierry Frémaux, delegado general del festival, criticó el uso de los teléfonos móviles y pidió a todo el mundo que los bajara y aplaudiera a Travolta como se merece. Así fue.

Después de agradecer el cariño de los allí presentes, Travolta se mostró emocionado por las imágenes de sus películas, declarando que se ha llevado casi toda su vida trabajando en el cine, y también reveló que 'Propeller One-Way Night Coach' fue la primera película seleccionada para la programación de Cannes 2026.

Luego llegó la "sorpresa". Desde el momento en el que pusieron ese vídeo de tributo al actor era evidente que Travolta iba a recibir una Palma de Oro honorífica no anunciada de antemano, como la que entregaron a Denzel Washington el año pasado (por 'Highest 2 Lowest'). El homenajeado afirmó que jamás pensó que podría recibir este galardón que considera más importante que el Óscar, aunque creo que estaba intentando fingir sorpresa (o quizá estaba muy emocionado y no supo cómo reaccionar).

'Propeller One-Way Night Coach', el sueño de un niño y de una estrella del cine

Toda la emoción del evento se vino abajo pronto durante la proyección de la película. Desde la secuencia animada de los títulos de crédito, la sensación que da todo es de un trabajo que luce amateur, cursi, acaramelada, cutre, de aspecto teatral, sobreactuado y que genera cierta incomodidad porque sabes que es un proyecto muy personal de Travolta, y que estás viendo a su alter ego y a una versión de su madre (mezcla de madre y hermana, según reveló el cineasta).

Los créditos iniciales de 'Propeller One-Way Night Coach' acaban con tres cartelas que aclaran, por este orden: basada en una novela de John Travolta; guion escrito por John Travolta; dirigida por John Travolta. Por si no ha quedado claro, es una película creada por John Travolta. Básicamente, la estrella se ha logrado producir una pequeña película para su propio disfrute, una especie de viaje al pasado para recrear una experiencia que le marcó profundamente cuando era niño.

Lo hace desde la nostalgia más absoluta. Desde la ternura y la idealización. Lamentablemente, tampoco está muy afortunado con el casting; tanto su jovencísimo alter ego (Clark Shotwell) como su madre (Kelly Eviston-Quinnett) actúan con torpeza y gestos exagerados. Supongo que pretenden reflejar la época en la que suceden los hechos, pero sus interpretaciones son tan artificiosas y acartonadas como las del resto del elenco (John Travolta hace un cameo y ha dado un papel a su hija, Ella Bleu Travolta) y en general de toda la película. Creo que se puede comprobar en el tráiler que he puesto más arriba.

Este capítulo de las memorias de Travolta, narrado por él mismo a través de una voz en off que a veces resulta cargante y molesta porque está contando lo que ya vemos, pero también entrega los momentos más ingeniosos del texto con algunos apuntes muy divertidos. Las intenciones son claras y honestas, pero el resultado me pareció fallido y, la verdad, a veces un poco bochornoso. Pero Travolta está contento así que imagino que ha merecido la pena.

Al menos para él, que ya puede presumir de haber logrado un estreno en Cannes con su debut y una Palma de Oro de honor, y ha recreado una "aventura" de su pasado que recuerda con cariño y a la que puede volver siempre que quiera. Y supongo que sus fans estarán muy felices por esta película y por poder descubrir una faceta nueva de la estrella. Quizá a los entusiastas de la aviación les emocione el relato.

Yo sólo espero que si John Travolta sigue dirigiendo, esté más afortunado con aspectos como el guion, el casting, la puesta en escena o la banda sonora (se entiende la elección de temas tan obvios pero no queda demasiado bien). Porque si continúa por esta senda, la seguiré con curiosidad. Es un primer viaje con 72 años, y se nota que ha puesto todo su corazón en ello. Ya es más de lo que hacen otros autores.

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