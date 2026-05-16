La sorprendente técnica que se sacaron de la manga para una película de los años 40 y que llegaron a calificar como "¡lo más increíble desde que empezó el cine sonoro!"

Cuando el sonido irrumpió en el cine en 1927 y lo cambió todo, muchos se preguntaron cuál sería el siguiente paso que rompería la industria en dos y les obligaría a actualizarse. Aunque el color era la siguiente innovación obvia, no fueron pocos los que empezaron a sacar todo tipo de invenciones asegurando que eran el avance lógico del mundo del cine, desde sistemas de olor hasta un primitivo 3D o incluso dejar que el público tomara las decisiones de lo que iba a pasar. Y en este maremágnum de ideas locas, llegó 'La dama del lago'.

No es lo mismo contarlo que vivirlo

"MGM presenta una película revolucionaria. ¡Lo más increíble desde que empezó el cine sonoro!". Este era el eslogan que esgrimía el cartel de 'La dama del lago' intentando que el público se acercara al cine, pero aún había más: el actor principal era, literalmente, "Tú", prometiendo que, junto a Robert Montgomery, solucionaríais un caso detectivesco juntos. ¿Cómo era esto posible? ¿Era acaso un proto-videojuego? ¿Un complejo sistema de elecciones? Nada de eso.

Cuando Abel Gance popularizó el plano en primera persona en una batalla de pelotas de nieve de su 'Napoleón', no imaginaba que dos décadas después Montgomery lo utilizaría como excusa para hacer una película al completo. Por aquel entonces, el actor había adquirido fama gracias a 'El difunto protesta' ('Here comes Mr. Jordan'), 'Al caer la noche' ('Night must fall') o 'El presidio' ('The big house'), y estaba ya más que preparado para su siguiente paso: dirigir una película. Y no de la manera habitual, porque tenía muchas ideas para revolucionar al público.

Para ello, Montgomery quiso adaptar 'La dama del lago', una novela de misterio del autor de moda, Raymond Chandler, que él mismo había convertido en un guion de 195 páginas. El director rechazó por completo el larguísimo libreto y contrató a un nuevo guionista, Steve Fisher, que lo podó hasta las 125 páginas y dejó un secreto que solo conocían en el estudio: toda la película estaría rodada en plano subjetivo, para que el público pudiera sentirse viviéndola en primera persona. Ellos estaban emocionados, pero no se podía decir lo mismo del resto de los implicados.

¿Pero esto qué es?

Imaginad cómo sería la cosa para que Chandler, que pidió que le metieran en los títulos de crédito como autor de la novela, rogó después que le sacaran de los mismos en cuanto leyó el guion resultante. En MGM no estaban tampoco convencidos con esta interpretación de Philip Marlowe y creían que el público no lo entendería, por lo que pidieron a Montgomery que grabara un prólogo explicatorio mirando directamente a cámara: a lo largo de la película volveríamos a verle, pero solo reflejado en espejos.

Conste que no es normal que un actor debute en el cine con una propuesta tan arriesgada, y tuvo sus complicaciones. De hecho, llegaron a crear distintas técnicas para incrementar el realismo, como, por ejemplo, una dolly con cuatro ruedas individuales que les permitiera pasar a través de puertas y subir escaleras, pero con un asiento donde Montgomery pudiera sentarse y permitiera al resto de actores interactuar con él mientras rodaban. La idea era buena, y la grabación llegó a su final sin mayores complicaciones (según se dice, incluso días antes del planning), pero el público no compró la idea de que esto fuera lo mejor desde la llegada del sonoro.

La crítica del momento dijo de ella que, aunque era emocionante, la novedad se acababa pronto, y es cierto: la técnica podía ser original, pero ni era la historia, ni era la manera de acercarse a ella. La parte positiva es que, pese a todo, dio beneficios en taquilla y permitió que el actor dirigiese aún otras 5 películas antes de retirarse. La idea de la película en primera persona acabó metida en un cajón hasta que (con el permiso de las precursoras del found footage) 'El proyecto de la bruja de Blair' llegara a cines en 1999, cambiándolo todo. Y ahí sí, todos aceptamos el formato hasta nuestros días. Montgomery, simplemente, lo intentó demasiado pronto.

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