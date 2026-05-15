El nuevo episodio de 'The Boys' es el peor de la serie con mucha diferencia: el público dicta sentencia y no tiene piedad con la serie de Prime Video

No queda nada para decir adiós de forma definitiva a 'The Boys', pero las esperanzas de los fans de la serie de Prime Video acaban de recibir un duro golpe, ya que el público ha dictado sentencia para decir que el nuevo episodio emitido esta semana es el peor de todos con mucha diferencia.

Solamente hay que acudir a IMDb para comprobar que 'El francés, la hembra y el hombre llamado Leche Materna' tiene ahora mismo una nota media de apenas 6,7 sobre 10 cuando ni un solo capítulo de 'The Boys' se había quedado por debajo del 7. Por si tenéis curiosidad, el peor valorado previamente era 'Vida en las cloacas', pues el segundo episodio de la temporada 4 se queda en un 7.1.

De hecho, la valoración media de 'El francés, la hembra y el hombre llamado Leche Materna' va bajando poco a poco, ya que hace unas horas tenía un 6,9. La cuestión es que cada vez más gente está viéndolo y no está quedando para nada satisfecho con un capítulo que además es el penúltimo de la serie liderada por Antony Starr y Karl Urban. Por mi parte, confieso que no me parece el peor, pero sí que resulta un tanto extraño a estas alturas de la serie.

La gran duda ahora está en saber si el equipo liderado por Eric Kripke logrará enderezar el rumbo y dar una despedida a 'The Boys' que realmente logre el aplauso del público. Visto el panorama, no parece que vaya a ser el caso y mucho me temo que nos enfrentaremos a otro final de serie que agriará el recuerdo de los fans cuando piensen en ella dentro de un tiempo.

PD: Como sé que más de uno tendrá curiosidad, el episodio mejor valorado de 'The Boys' es 'Herogasm', pues el sexto capítulo de la tercera temporada consigue un 9,6.

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