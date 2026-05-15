40 años después vuelve a los cines una fantasía fabulosa de altos vuelos que nos hizo creer del todo en la magia de Studio Ghibli

No deja de resultar curioso cómo varios de los fenómenos más destacados de hace 40 años estaban más o menos relacionados con la aviación, y ahora todos estos estén haciendo un nuevo paso por nuestras salas de cine. Porque tras el caso de ‘Top Gun (Ídolos del aire)’ desde hace un par de días ahora le sigue ‘El castillo en el cielo’ (’Tenkû no Shiro Rapyuta’).

Amistad y vuelos

Hayao Miyazaki dirige una estupenda aventura fantástica que terminó de hacernos creer en la magia de Studio Ghibli tras el buen desempeño de ‘Nausicaä del Valle del Viento’ (’Kaze no Tani no Naushika’). Una maravilla de película marca de la casa que se puede ver de nuevo en salas de cine en España, además de en streaming a través de Netflix.

Sheeta y un agente del gobierno intentan pasar inadvertidos mientras transportan una importante pieza, pero un grupo de piratas les atacan. Aunque logra escapar, la chica necesita la ayuda de un joven muchacho llamado Pazu para poder llevar esta pesada carga, una piedra capaz de abrir una fortaleza que flota en el cielo que posee tesoros de incalculable valor.

Con esta película se establecen de manera más clara las prioridades y las cualidades que hacen atractivas las historias que se cuentan en Studio Ghibli, empezando por una pareja protagonista unida por las circunstancias y que forjan un vínculo especial motivado por buenas intenciones y un poco de caos. No necesita explicaciones elaboradas de qué les une, porque es capaz de plasmar esa unión visualmente y con acción.

La sabida obsesión de Miyazaki por la aviación deja aquí impresionantes momentos de acción pura y dura en lo aéreo. La idea de los piratas aéreos es sencillamente estupenda, y el cineasta subvierte expectativas en torno a ellos gracias de nuevo a la fuerza de una pareja protagonista que se vuelve modélica para su cine.

No tiene una reputación mayor porque la habitual relación de Ghibli y Miyazaki en particular con la excelencia ha aupado muchas otras películas también magníficas (mismamente un par de años después sacaría una de sus obras maestras). Esto no quita mérito a una gran joya de la fantasía en formato animado.

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