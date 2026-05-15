Michael Jackson es más grande que Jesucristo. 'Michael' supera los 600 millones y ya es el cuarto biopic más taquillero de todos los tiempos

La andadura de 'Michael' en cines sigue logrando hitos y ahora ha superado ya los 600 millones de dólares en taquilla. De hecho, la película protagonizada por Jaafar Jackson ha llegado a los 611 millones, por lo que ya ha superado los 610 millones que consiguió en su momento 'La Pasión de Cristo' ('The Passion of Christ') y sigue subiendo puestos en la lista de biopics más taquilleros de todos los tiempos.

No obstante, hay una gran diferencia que hace que el largometraje de Mel Gibson sea mucho más rentable, ya que costó 30 millones de dólares, mientras que el presupuesto de 'Michael' se cifra en 200 millones. Una grandísima diferencia, pero que eso no quite méritos al biopic del Rey del Pop.

El cuarto biopic más taquillero de todos los tiempos

Obviamente, los ingresos de 'Michael' todavía seguirán creciendo de forma sustancial, quedando la duda de cuál será la cifra con la que se despida de las salas. Eso sí, lo va a tener difícil para pasar del cuarto puesto entre las películas biográficas más taquilleras, pues para subir a la tercera posición tendría que superar los 841,7 millones que obtuvo la cinta china 'Hi, Mom'.

Aún más arriba están 'Bohemian Rhapsody', el biopic musical más taquillero de todos los tiempos con 910,8 millones, y 'Oppenheimer', la película biográfica número 1 de la historia con unos ingresos de 975,8 millones. Si ya es difícil que 'Michael' supere a 'Hi, Mom', que lo haga también con estos otros dos títulos está totalmente descartado.

Con todo, a 'Michael' aún le queda recorrido y no conviene descartar posibles movimientos como un montaje extendido para elevar aún más las cifras finales en taquilla.



