Si piensas que la temporada final de 'The Boys' está hasta el tope de relleno, su creador tiene algo que decir: "Estáis viendo la serie equivocada"

Una de las quejas más frecuentes con las series más o menos largas es que, a poco que transcurran sin quemar trama, "no pasa nada". Y con 'The Boys' y su temporada final no es una excepción, con un buen sector de los fans considerando que hay mucho relleno.

Quejas a las que ha respondido Eric Kripke hablando con TV Guide. El creador y showrunner de la serie de superhéroes de Prime Video justifica que «nada de lo que pasa en los últimos episodios importará si no desarrollamos a los personajes».

Y es que algunos de los últimos episodios (como el cuarto y el quinto) han causado algo de «insatisfacción, por decirlo educadamente» y la reacción de Kripke es la que podríamos esperar del guionista: «¿Qué esperáis, una gran batalla cada episodio?».

Asevera Kripke que más allá de que se pueda permitir hacer una batalla cada episodio, lo que pasaría es que serían como maniquíes peleándose sin una razón de ser, sin un motivo más allá de ser enemigos. Es una serie con muchos personajes y debe prestarles atención.

«En ningún momento durante la escritura dije "Oh sí, vamos a hacer episodios de relleno, ¿a quién le importa?" Todos pensamos entonces que realmente desarrollábamos detalles importantes de los personajes. Tengo unos 14 personajes, quizás 15. Y le debo a todos, en la medida de que la televisión es el negocio de los personajes, les debo a todos el desarrollarles y humanizarles a ellos y a sus historias»

El guionista, de hecho, habla de lo importante que era ver qué pasaba con Dinamita, o la evolución de la relación entre Soldier Boy y Patriota e incluso cómo se forma ese cisma provocado por las diferentes visiones de Hughie y Carnicero.

«Al parecer, solo porque no hay trama estáis en plan "¡No ha pasado nada!", yo... "¿Que no ha pasado nada?" Las cosas más locas han pasado. Lo que pasa es que no había nadie disparando a otro en plan pium, pium, pium. Y si eso es lo que quieres, estás viendo la serie equivocada.»

Otra cosa, y aquí es donde puedo entender más las quejas de los fans, es que a veces Eric Kripke y su equipo no terminen de equilibrar del todo bien los diferentes ritmos y diferentes subtramas personales por donde se mueven. Pero es algo que llevaba pasando desde la primera temporada.

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