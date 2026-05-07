Beth y Rip buscan la paz en medio del caos y la violencia en el primer tráiler de 'Rancho Dutton', el esperado spin-off de 'Yellowstone'

“Bienvenida a Texas, cariño”. Con esta frase y una mezcla de ironía y promesa de caos, arranca el primer tráiler de 'Rancho Dutton', el spin-off de 'Yellowstone', que deja claro que Beth y Rip solo han cambiado de escenario y que el infierno en la tierra sigue siendo igual de elegante, violento y peligroso.

Prevista para estrenarse el 22 de mayo en SkyShowtime, 'Rancho Dutton' retoma a la pareja interpretada por Kelly Reilly y Cole Hauser justo después de los acontecimientos de la serie original, ahora instalados en Texas, donde intentan construir una nueva vida entre ranchos, secretos enterrados y una paz que parece imposible de alcanzar.

Un nuevo territorio, las mismas reglas

En Texas, Beth y Rip se enfrentan a un entorno donde las armas, los caballos y las tensiones entre ranchos marcan el ritmo del día a día. Pero bajo esa superficie casi de western clásico, el tráiler deja ver jaguares, cadáveres ocultos y un mundo donde la ley del más fuerte sigue siendo la única que importa.

La serie explora cómo ambos intentan construir un futuro juntos tras los eventos de la quinta temporada de Yellowstone, marcada por la muerte de Jamie. Sin embargo, su relación sigue siendo una mezcla de amor, violencia y dependencia emocional, donde cada decisión parece empujarlos un poco más hacia el borde.

El reparto sumará a actores como Annette Bening y Ed Harris, que interpretan personajes clave dentro del nuevo equilibrio de poder en Texas. Bening encarna a una poderosa líder de rancho, mientras Harris da vida a un veterano curtido, ambos piezas importantes en un tablero donde nadie es completamente confiable.

El tono del tráiler deja claro que no habrá calma después de la tormenta. La serie vuelve a insistir en su idea central: en este universo, sobrevivir siempre tiene un precio. 'Rancho Dutton' se presenta como una continuación directa del universo de Yellowstone, llevando a Beth y Rip a un nuevo territorio donde el pasado no se queda atrás… solo cambia de forma.

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