Lars von Trier, sobre Willem Dafoe: "Su pene es demasiado grande y tuvimos que eliminar esas escenas de la película"

Los desnudos masculinos en el cine siguen siendo mucho menos habituales que los femeninos, pero Lars von Trier optó por la paridad total en ese aspecto para su película 'Anticristo'. Lo que el cineasta danés no esperaba era encontrarse con el problema de que el miembro viril de Willem Dafoe era tan grande que se convertía en una distracción.

"Todo el mundo se confundió mucho al verlo"

El director confesaba en The Boston Phoenix que Dafoe "tiene un pene demasiado grande. Tuvimos que eliminar esas escenas de la película. Tuvimos que usar un doble para él porque tuvimos que quitar las escenas con su propio pene", añadiendo después que es "demasiado grande y todo el mundo se confundió mucho al verlo".

La solución que aplicó entonces Von Trier fue contratar a un actor porno para que hiciera de doble de pene de Dafoe, tal y como el propio actor reconoce en Dazed: "No es mío. Lars usó un actor porno para esas escenas. Fue una buena decisión porque, si hubiera sido yo, la gente solo hablaría de eso. Obviamente, Lars quiere que los personajes tengan genitales, pero se convertiría en una distracción: '¡Oh, de verdad tuvieron sexo!'. Si me lo hubiera pedido, no sé qué habría dicho".

Obviamente, eso disparó los rumores sobre el tamaño real del pene de Dafoe, por lo que llegaron a preguntarle si tenía el más grande en Hollywood. Su respuesta fue salirse por la tangente: "Ya realmente no trabajo en Hollywood".

Lo cierto es que resulta imposible hacer una comparación con el resto de intérpretes, pero sí que circula online un vídeo de Dafoe bailando totalmente desnudo que al menos sirve para que cualquiera que quiera saber si Lars Von Trier exageraba o no con su decisión de eliminarlo del montaje final de 'Anticristo'.

La película fue bastante comentada en su momento, pero lo cierto es que 'Anticristo' apenas logró una recaudación mundial de 7 millones de dólares cuando había costado 5. Actualmente la tenéis disponible en streaming a través de Filmin.

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