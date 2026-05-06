Studio Ghibli, la casa de los maravillosos animes de Hayao Miyazaki, recibe el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Desde Oviedo se acaba de confirmar que este año el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 es para Studio Ghibli, y lo cierto es que es de esas ocasiones en las que no hace falta prácticamente ni explicar el veredicto. El estudio de animación japonés es uno de los más influyentes de la historia del medio, creando no solo un estilo narrativo y visual tremendamente personal, sino también inspirando a millones y millones de espectadores y creativos en todo el mundo.

Un nuevo triunfo para Ghibli

El estudio fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki, Yasuyoshi Tokuma estrenó su película más reciente, 'El chico y la garza', en 2023 tras siete años de desarrollo. Aunque su filmografía está llena de joyas capitaneadas por los dos directores, incluyendo 'El viaje de Chihiro', 'La tumba de las luciérnagas', 'La princesa Mononoke' o 'El cuento de la princesa Kaguya'.

"Mediante un proceso artesanal de gran imaginación, ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza. Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente", argumenta el jurado de los Premios Princesa de Asturias para la concesión del galardón.

El estudio acumula dos Oscars a la Mejor película de animación, concedidos por 'El viaje de Chihiro' y 'El chico y la garza', un hito único para cualquier estudio japonés, un Oso de Oro en el Festival de Berlín, la Palma de Oro en Cannes, el Premio Donostia y numerosos galardones a nivel nacional e internacional.

Pero, sin duda, les recordamos siempre por mantenerse fieles a su propia filosofía que defiende el trabajo artístico y artesanal por encima de todo, con un profundo amor a la naturaleza, con violencia reivindicativa cuando toca, y unos personajes de los que es imposible no enamorarse.

"El cine de Studio Ghibli encuentra belleza en lo cotidiano y hace de los momentos de calma y contemplación una pieza fundamental de sus historias", explican desde la Fundación Princesa de Asturias. "Otra particularidad de sus obras es la fuerza y la determinación de sus protagonistas femeninas, destacadas por su valentía, complejidad y capacidad de transformación".

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