Hoy en Netflix, una de las mejores películas animadas del siglo XXI que se impuso con pocos recursos a gigantes como Disney y Dreamworks

Es interesante observan cómo los últimos años en los Oscars se está marcando la distancia con los estudios de animación más consolidados en la categoría específica. En los últimos años ni Pixar, ni Disney, ni tampoco Dreamworks han podido contra sorpresas que han venido a menudo de fuera de Estados Unidos, siendo el caso de ‘Flow, un mundo que salvar’ (’Flow’) el más chocante.

Alianza animal

Pero esta pequeña película letona dio una sorpresa a nivel mundial, y no sólo ganando el mencionado Oscar en la categoría animada. La aventura de supervivencia animal del director Gints Zilbalodis conquistó a espectadores de todo el mundo, y ahora además de en Filmin va a poder verse en streaming a través de Netflix.

En el bosque empieza a haber una perturbación entre animales, y los humanos parecen haber desaparecido del panorama, pero un solitario gato se queda sin darle importancia. Al poco se desata una gran inundación en la que deberá aceptar subirse a una barca junto a un grupo de diferentes animales, intentando forjar alianzas para sobrevivir.

Una historia de supervivencia post-apocalíptica articulada en torno a especies distintas que deben trabajar juntas para conseguir un objetivo común. Un mensaje tirado de manera muy clara a los espectadores humanos, aunque la película se cuida de ablandar demasiado el mensaje a través de hacer a sus personajes animales demasiado humanos.

En todo momento vemos a cada gato o perro comportarse como le corresponde, y sin hablar. La apuesta por la ausencia de diálogos suena a desafío en el panorama actual que pide estímulos constantes, pero Zilbalodis tiene fe en los espectadores, tanto en los adultos como en los niños, considerando que la acción es suficiente para tenerlos atrapados.

El resultado le muestra que tenía razón. ‘Flow, un mundo que salvar’ es exquisita por ese minimalismo, y esos gráficos construidos de manera artesanal y barata pero completamente espectaculares. Con recursos más limitados consiguió superar a verdaderos Goliats de la industria del entretenimiento animado, y consiguió también una de las mejores películas en este formato que han salido este siglo.

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