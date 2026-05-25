Solo tiene 6 episodios y ya es la mejor serie española del año. Pura tensión con trasfondo real y la crisis inmobiliaria como telón de fondo

La mejor serie española del año no transcurre en despachos lujosos ni en mansiones imposibles, sino entre fogones, calles estrechas y edificios devorados por la especulación. 'Ravalear', la nueva apuesta de HBO Max creada por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, convierte una herida real en un thriller social febril y dolorosamente actual. La serie nace de la experiencia personal de Rodríguez, cuya familia perdió el histórico restaurante que regentaba desde hacía casi un siglo en el Raval de Barcelona tras la compra del edificio por parte de un fondo inversor.

Pero lejos de quedarse en el drama familiar o en la denuncia social, la ficción imagina qué habría pasado si esa familia hubiera decidido llevar la resistencia hasta las últimas consecuencias. Y el resultado son seis episodios tensos, oscuros y adictivos que mezclan gentrificación, violencia económica y desesperación emocional con una puesta en escena hiperrealista que nos hace sentir como si estuviéramos dentro del barrio. Entre el pulso nervioso de un thriller mafioso y la intimidad de un drama familiar, 'Ravalear' logra retratar cómo el capitalismo salvaje convierte los recuerdos, los barrios y hasta la identidad en mercancía.

La especulación no da respiro

Lo que empieza como la historia de una familia intentando salvar su restaurante se transforma rápidamente en una espiral de decisiones extremas. Àlex, interpretado de forma brutal por Enric Auquer, se niega a aceptar que un fondo buitre destruya el legado familiar y empieza a cruzar límites cada vez más peligrosos. A partir de aquí, la serie se pregunta constantemente hasta dónde está dispuesto a llegar alguien cuando siente que le están arrebatando la vida.

La gran virtud de 'Ravalear' es que nunca convierte a sus personajes en héroes perfectos. Todos se equivocan, cargan contradicciones y terminan atrapados en un sistema diseñado para aplastarles. Y ahí está la potencia de la ficción, en ayudarnos a entender las decisiones de los protagonistas incluso cuando sabes que están entrando en territorios moralmente cuestionables.

Además, visualmente, la serie tiene una personalidad arrolladora. Rodada cámara al hombro y en localizaciones reales del Raval, mezcla ficción y sensación documental de una forma muy poderosa. Los rostros pixelados de algunos viandantes, el caos de las cocinas y las escenas grabadas en plena calle hacen que por momentos parezca que la cámara simplemente se infiltró en el barrio para capturar la realidad.

Y la banda sonora electrónica y el montaje frenético terminan de construir esa atmósfera asfixiante que convierte cada episodio en una bomba de relojería. Hay secuencias dentro del restaurante que recuerdan inevitablemente a 'The Bear' y todo transmite agotamiento, tensión y la sensación de estar luchando contra algo demasiado que se nos escapa.

Por último, el reparto está sencillamente impecable. Enric Auquer sostiene la serie con una interpretación volcánica y llena de matices, acompañado por una enorme María Rodríguez Soto, un inquietante Sergi López y veteranos como Francesc Orella y Lluïsa Castell. Entre todos consiguen que 'Ravalear' no sea solo una historia sobre especulación inmobiliaria, sino también sobre la memoria, la familia y la angustia de ver desaparecer el lugar al que perteneces.

La tenéis en HBO Max.

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