'My Hero Academia' y 'Kimetsu no Yaiba' triunfan como los mejores animes del año en los Crunchyroll Awards: lista completa de ganadores

La décima edición de los Crunchyroll Anime Awards ha vuelto a confirmar el enorme momento global que atraviesa el anime con una gala celebrada en Tokio que batió todos los récords al reunir más de 73 millones de votos de fans de todo el mundo.

La gran triunfadora de la noche fue 'My Hero Academia', coronada como Anime del Año en una ceremonia repleta de estrellas internacionales, mientras que 'Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita' se llevó el premio a Mejor Película del Año.

También destacaron títulos como 'Solo Leveling' y 'The Apothecary Diaries', en una gala que incluyó además homenajes musicales al 30 aniversario de 'Neon Genesis Evangelion', los galardones a Aoi Yuki por la Mejor Interpretación de Voz en japonés y a Carles Teruel por la versión en castellano; y el reconocimiento especial al director Tatsuya Nagamine, responsable de franquicias históricas como 'Dragon Ball Super' y 'One Piece'.

Esta es la lista completa con los ganadores

Anime del Año

'The Apothecary Diaries' (Temporada 2)

'DAN DA DAN' (Temporada 2)

'Gachiakuta'

'My Hero Academia' (Temporada final)

'The Summer Hikaru Died'

'Takopi's Original Sin'

Película del Año

'100 Meters'

'Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc'

'Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita'

'Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage'

'The Rose of Versailles'

'Scarlet'

Mejor Serie en Curso

'DAN DA DAN' (Temporada 2)

'Kaiju No. 8' (Temporada 2)

'My Hero Academia FINAL SEASON'

'One Piece'

'Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-'

'SPY x FAMILY' (Temporada 3)

Mejor Serie Nueva

'Clevatess'

'The Fragrant Flower Blooms With Dignity'

'Gachiakuta'

'SAKAMOTO DAYS'

'The Summer Hikaru Died'

'Takopi's Original Sin'

Mejor Anime Original

'Apocalypse Hotel'

'DIGIMON BEATBREAK'

'Lazarus'

'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX'

'Moonrise'

'ZENSHU'

Mejor Animación

'DAN DA DAN' (Temporada 2)

'Gachiakuta'

'My Hero Academia FINAL SEASON'

'ONE PIECE'

'Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-'

'Takopi's Original Sin'

Mejor Diseño de Personajes

'The Apothecary Diaries' (Temporada 2)

'DAN DA DAN' (Temporada 2)

'Gachiakuta'

'My Dress-Up Darling' (Temporada 2)

'ONE PIECE'

'Takopi's Original Sin'

Mejor Director

Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma — ' The Apothecary Diaries ' (Temporada 2)

Fuga Yamashiro y Abel Góngora — 'DAN DA DAN' (Temporada 2)

Fumihiko Suganuma — 'Gachiakuta'

Kenji Nagasaki y Naomi Nakayama — 'My Hero Academia FINAL SEASON'

Ryohei Takeshita — 'The Summer Hikaru Died'

Shinya Iino — 'Takopi's Original Sin'

Mejor Arte de Fondo

'The Apothecary Diaries' (Temporada 2)

'CITY THE ANIMATION'

'DAN DA DAN' (Temporada 2)

'Gachiakuta'

'Kowloon Generic Romance'

'The Summer Hikaru Died'

Mejor Anime Romántico

'Blue Box'

'DAN DA DAN' (Temporada 2)

'La nobleza de las flores'

'Honey Lemon Soda'

'My Dress-Up Darling' (Temporada 2)

'Ranma 1/2' (Temporada 2)

Mejor Anime de Comedia

'CITY THE ANIMATION'

'DAN DA DAN' (Temporada 2)

'My Dress-Up Darling' (Temporada 2)

'Ranma 1/2' (Temporada 2)

'SPY x FAMILY' (Temporada 3)

'WITCH WATCH'

Mejor Anime de Acción

'DAN DA DAN' (Temporada 2)

'Gachiakuta'

'Kaiju No. 8' (Temporada 2)

'My Hero Academia FINAL SEASON'

'ONE PIECE'

'Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-'

Mejor Anime Isekai

'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' (Temporada 2)

'Disney Twisted-Wonderland: The Animation — Temporada 1 "Episode of Heartslabyul"'

'From Bureaucrat to Villainess: Dad's Been Reincarnated!'

'KONOSUBA -God's Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-'

'Re:ZERO -Starting Life in Another World-' (Temporada 3)

'ZENSHU'

Mejor Anime de Drama

'Anne Shirley'

' The Apothecary Diaries ' (Temporada 2)

'Blue Box'

'Orb: On the Movements of the Earth'

'The Summer Hikaru Died'

'Takopi's Original Sin'

Mejor Slice of Life

'Anne Shirley'

'Blue Box'

'CITY THE ANIMATION'

'The Fragrant Flower Blooms With Dignity'

'My Dress-Up Darling' (Temporada 2)

'SPY x FAMILY' (Temporada 3)

Mejor Personaje Principal

Izuku Midoriya — 'My Hero Academia FINAL SEASON'

Maomao — 'The Apothecary Diaries' (Temporada 2)

Momo — 'DAN DA DAN' (Temporada 2)

Okarun — 'DAN DA DAN' (Temporada 2)

Rudo — 'Gachiakuta'

Sung Jinwoo — 'Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-'

Mejor Personaje Secundario

Enjin — 'Gachiakuta'

Jin Enjoji (Jiji) — 'DAN DA DAN' (Temporada 2)

Jinshi — '' (Temporada 2)

Katsuki Bakugo — 'My Hero Academia TEMPORADA FINAL '

Loulan/Shisui — 'The Apothecary Diaries' (Temporada 2)

Turbo Abuela — 'DAN DA DAN' (Temporada 2)

Personaje por el que darlo todo

Anya Forger — 'SPY x FAMILY' (Temporada 3)

Izuku Midoriya — 'My Hero Academia FINAL SEASON'

Kaoruko Waguri — 'The Fragrant Flower Blooms With Dignity'

Maomao — 'The Apothecary Diaries' (Temporada 2)

Suika — 'Dr. STONE SCIENCE FUTURE'

Takopi — 'Takopi's Original Sin'

Mejor Canción de Anime

"In Bloom" — Lilas Ikuta — 'The Apothecary Diaries' (Temporada 2)

"IRIS OUT" — Kenshi Yonezu — 'Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc'

"JANE DOE" — Kenshi Yonezu y Hikaru Utada — 'Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc'

"On The Way" — AiNA THE END — 'DAN DA DAN' (Temporada 2)

"ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)" — LiSA — 'Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-'

"Watch Me!" — YOASOBI — 'WITCH WATCH'

Mejor Banda Sonora

'The Apothecary Diaries' (Temporada 2) — Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama

'Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc' — kensuke ushio

'DAN DA DAN' (Temporada 2) — kensuke ushio

' Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita ' — Yuki Kajiura y Go Shiina

'Gachiakuta' — Taku Iwasaki

'Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-' — Hiroyuki Sawano

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