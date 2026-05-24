Nicolas Winding Refn regresó con una de las mayores gozadas de Cannes 2026. Un exquisito thriller neo-noir bañado en luces de neón y mezclado con melodrama y giallo

Han tenido que pasar 10 años, desde 'The Neon Demon', para poder descubrir una nueva película de Nicolas Winding Refn. El danés ha estado ocupado con un par de series para grandes plataformas de streaming, 'Demasiado viejo para morir joven' (Amazon Prime Video) y 'Copenhagen Cowboy' (Netflix), pero al fin regresa al cine con 'Her Private Hell', presentada fuera de competición en el Festival de Cannes.

Para mí era uno de los títulos imprescindibles de la 79ª edición. No sabía de qué iba ni quién actuaba en ella, me daba igual; si el director de 'Pusher', 'Valhalla Rising' y 'Drive' hace algo, yo no me lo quiero perder. Y no me ha decepcionado, al contrario, creo que es una de las grandes joyas de Cannes 2026. Lamentablemente, parece que muchos de los acreditados que también vieron la película en el festival tienen una opinión muy distinta.

Por supuesto, Refn tiene un estilo muy particular que no tiene por qué agradar a todo el mundo. Y yo no tengo ninguna necesidad de que mi punto de vista coincida con el mayoritario, menos aún en algo tan subjetivo como el arte. Que nadie se confunda, no digo que se debe aplaudir 'Her Private Hell', ni mucho menos, pero se están haciendo comentarios sobre ella que me parecen realmente vergonzosos. Me sorprende el odio que aún se le tiene a Refn desde 'Only God Forgives'.

Cuando un "más de lo mismo" tiene un nivel superior a la mayoría de estrenos del año

Pensaba que, después de estos años donde Refn ha estado alejado del cine, las cosas habrían cambiado, pero parece que no es así. Su nuevo trabajo está siendo recibido entre la indiferencia y el desprecio por una parte considerable de la prensa y la crítica. Me parece escandaloso que haya profesionales con esta actitud. Todos tenemos nuestros gustos y entiendo que Refn puede caer mal, pero hay que tener un mínimo de respeto hacia su obra e intentar tratarle con la misma justicia que al resto de autores que triunfan en Cannes.

Durante el visionado de 'Her Private Hell' escuché a mi alrededor los típicos sonidos que reflejan el aburrimiento de algunos espectadores, pero con una intensidad notable, revelando la intención de algunos de compartir su desagrado hacia la película con el resto de la sala. Estoy ya acostumbrado a bostezos y fuertes suspiros, o la aparición de las brillantes pantallas de los móviles en medio de una proyección, así que no me importó demasiado. Pero después, cuando salía de la sala, escuché reacciones que ya sí me molestaron, como por ejemplo: "¡Más de lo mismo!".

Porque, claro, ningún otro director hace películas que recuerdan a otras anteriores. Y nadie nunca se sienta a ver más de lo mismo, para disfrutar de un autor, una fórmula o una forma de hacer las cosas que le gusta especialmente. No me pude reprimir y pregunté en voz alta: ¿Es que los demás directores no hacen "más de lo mismo"? ¿No se repiten todos los artistas que tienen un estilo propio? Parece que se acepta que otros autores vuelvan constantemente a sus temas favoritos, a sus obsesiones, que refinen su estilo y pulan su forma de trabajar, pero para otros, como Refn, es un pecado intolerable.

Obviamente, no esperaba respuesta de nadie y lo hice más bien para dejar de escuchar clichés y bobadas, y continuar con la rutina del festival de Cannes. Pero lo escribo aquí porque me preocupa que esa corriente tan negativa hacia Refn pueda desmotivar a mucha gente y la película pase desapercibida cuando se estrene en cines o en streaming, y acabe desplazada por cualquier producción aleatoria mediocre de consumo rápido, de esas que rellenan los catálogos de las plataformas. Al menos, 'Her Private Hell' es una película diferente al resto de las estrenadas este año.

Nicolas Winding Refn ha revelado que se puso a trabajar en este proyecto tras sufrir un grave problema de salud en 2023 que casi le manda al otro barrio. De hecho, ha asegurado que llegó a estar muerto durante una media hora, pero lograron devolverle la vida "como a Frankenstein". Esta experiencia le devolvió las ganas de hacer cine y llevó a cabo 'Her Private Hell' con la idea de crear un collage de elementos que le entusiasman. "Es como ir a una tienda de chucherías y lanzar todo mezclado a una bolsa", ha dicho Refn. Eso resume muy bien la película.

'Her Private Hell', una gozada para amantes del neo-noir más hipnótico

Escrita por Refn en colaboración con Esti Giordani, 'Her Private Hell' nos lleva a una metrópolis retrofuturista donde una misteriosa y densa niebla parece servir de excusa para desatar el deseo y la violencia. A partir de una complicada y turbia relación familiar descubrimos que hay un asesino en serie que sale a cazar mujeres jóvenes. Esta trama se alterna con otra sobre un militar estadounidense en Japón que busca salvar a su hija de su propio infierno. Las dos historias acaban teniendo más relación de lo que parece al inicio...

'Her Private Hell' es una de las películas más disfrutables de Refn, otra muestra de su talento para crear escenas de una belleza impresionante y experiencias hipnóticas que le permiten a uno evadirse del mundo durante un par de horas. Un delicioso noir moderno en forma de thriller estilizado combinado con melodrama clásico, tragedia griega, neo-giallo, violencia brutal y las características luces de neón.

Si te entusiasman esos ingredientes, o algunos de ellos, no te pierdas la película porque vas a gozar. Por cierto, el reparto de 'Her Private Hell' está liderado por Sophie Thatcher y Charles Melton, dos de las jóvenes estrellas más atractivas y codiciadas del panorama internacional, y es un placer verles colaborando con el cineasta danés.

Más que juzgar el valor de la película considerando su originalidad dentro de la filmografía del director, creo que se debe tener en cuenta lo que aporta al cine en este momento concreto, cómo se relaciona con la obra de Refn, qué nos dice de él y qué aporta a su particular universo creativo. Pero sobre todo, creo que hay relajarse en el asiento, despejar la mente y dejarse llevar para disfrutar de un auténtico espectáculo cinematográfico.

En Espinof | La coreana 'Hope' es la película más sorprendente a competición en Cannes 2026. Un increíble thriller fantástico que tiene un problema con su duración

En Espinof | 'Jim Queen' es la película más divertida del Festival de Cannes 2026. Una comedia sobre la diversidad, la empatía y el amor libre