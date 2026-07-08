El spin-off de 'M3GAN' ya tiene tráiler, y promete un baño de sangre a medio camino entre 'Obsession' y los sexy thrillers de los 90

Puede que 'M3GAN 2.0', la secuela de la mamarracha película de 2022 dirigida por Gerard Johnstone se tradujese en una caída en picado en lo que respecta a su recaudación, descendiendo de los 180 millones de dólares amasados por la cinta original hasta unos 39 millones que, por otro lado, recuperaron la inversión en su producción. Pero estamos hablando de Hollywood, y esto no va a impedir que sigan exprimiendo la ahora franquicia robótica.

El reverso tenebroso de 'La acompañante'

Ahora, después de las dos cintas protagonizadas por la muñeca titular, 'M3GAN' se desvía del camino original con un spin-off titulado 'SOULM8TE' —le han cogido el gusto a los números—, con el que la gente de Universal Pictures, Blumhouse y la Atomic Monster de James Wan prometen una experiencia radicalmente distinta. Al menos, esto sugiere su revelador y, hasta cierto punto, sorprendente primer tráiler.

Y es que, personalmente, no esperaba bajo ningún concepto que el título, que se creyó cancelado durante una temporada después de que Universal lo eliminase de su calendario de estrenos —debía haber llegado a salas de cine el pasado mes de enero—, fuese a brindarnos una suerte cóctel a medio camino entre los thrillers eróticos de finales de los 80 y principios de los 90 y los tropos que han enamorado a medio mundo con la 'Obsession' de Curry Barker.

La película, como queda claro en su avance, gira en torno a un ingeniero que, tras quedarse viudo, debe poner a prueba una nueva acompañante robótica de inteligencia artificial de una compañía tecnológica. Después de que el protagonista intente programarla para convertirla en su alma gemela, el cyborg desarrolla sus propias necesidades con el baño de sangre de rigor —no sabemos si con picahielos de por medio—.

Kate Dolan, que debutó en el largometraje en 2021 con la recomendable 'You Are Not My Mother' será la encargada de la puesta en escena, mientras que Claudia Doumit, Lily Sullivan y David Rysdahl encabezan el reparto de un título que, por suerte o por desgracia, se estrenará directamente en streaming el próximo 1 de agosto. Esto será en Estados Unidos; en España aún no tenemos fecha de estreno ni modelo de distribución, pero estaremos al corriente.

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