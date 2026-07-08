Todos los nominados a los Emmys 2026: 'Hacks' y 'The Pitt' arrasan en unos premios en los que Apple TV tiene mucho que decir

Una vez más que finiquitada la temporada televisiva, Hollywood y la industria de la televisión se prepara para el gran evento televisivo de 2026: la ceremonia de entrega de los premios Emmy 2026, que ensalzan a lo mejor que ha dado la televisión en el pasado curso. Es decir, las mejores series emitidas entre junio de 2025 y mayo de 2026.
En lo que faltan todavía semanas para el gran día, que será a mediados de septiembre marcando el inicio de la temporada alta, vamos a repasar todo lo que sabemos de los Emmy 2026.
Índice de Contenidos (11)
- Cuándo son los Premios Emmy 2026
- Quién presenta la gala
- Qué cambios ha habido en las reglas
- Quiénes han anunciado las nominaciones
- Todos los nominados a los Primetime Emmy 2026 - Categorías clave
- Categorías de comedia
- Categorías de drama
- Categorías de series limitadas
- Categorías de Variedades
- Categorías técnicas
- Cómo se pueden ver los Emmy 2026
Cuándo son los Premios Emmy 2026
Lo primero es lo primero: la ceremonia de entrega de los premios Emmy 2026 se realizará el lunes 14 de septiembre desde el Peacock Theatre de Los Angeles. La ceremonia arrancará a las 17:00, hora del Pacífico, es decir, a las 2 de la mañana hora peninsular española.
Quién presenta la gala
Rompiendo la tradición por primera vez en más de treinta años, la Academia ha anunciado que será Mariska Hargitay la encargada de presentar la ceremonia de entrega de los Emmy. La actriz, celebérrima por su papel de Olivia Benson en 'Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales' debutará de esta manera como presentadora de un evento de este calibre.
Este nombramiento, como digo, se distancia mucho de la norma de los últimos tiempos. No solo es la primera presentadora mujer de la gala desde Jane Lynch en 2011; también es la primera actriz que presenta en solitario sin ser cómica ni actriz cómica (aunque lo intentó en su momento). Tenemos que remontarnos a la ceremonia de 1993, cuando Angela Lansbury fue la encargada de presentar la ceremonia.
Qué cambios ha habido en las reglas
Como cada año, la Academia de la Televisión estadounidense realiza un repaso de las numerosas reglas que gobiernan los premios y el más importante quizás nos lleva a la fusión de dos categorías debido al bajo volumen de solicitudes que generan. De hecho, ya veíamos en los últimos años cómo prácticamente competían entre tan solo un par de programas.
De esta manera, este año se fusionan "Mejor Talk Series" y "Mejor programa de variedades" en "Mejor programa de variedades", a secas.
Por otro lado, se crea el "Legacy Award", que reconoce a aquellos shows que ha tenido un impacto significativo en la audiencia y ha mantenido su relevancia en la sociedad y cultura.
Quiénes han anunciado las nominaciones
Este año, los encargados de anunciar las nominaciones a los Emmy 2026 han sido Liza Colón-Hayas y Jeff Hiller. A la primera puede que le conozcamos más por su gran labor como Tina en 'The Bear'; al segundo me enamoró en 'Somebody Somewhere' pero su último papel ha sido en la magnífica 'La maldición de Widow's Bay'. Ellos dos han conducido la presentación junto al presidente de la Academia, Cris Abrego.
Todos los nominados a los Primetime Emmy 2026 - Categorías clave
Categorías de comedia
Mejor actriz de reparto
- Dale Dickey (La maldición de Widow's Bay)
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Janelle James (Colegio Abbott)
- Kate O'Flynn (La maldición de Widow's Bay)
- Michelle Pfeiffer (Margo tiene problemas de dinero)
- Megan Stalter (Hacks)
- Jessica Williams (Terapia sin filtro)
Mejor actor de reparto
- Colman Domingo (Las cuatro estaciones)
- Paul W. Downs (Hacks)
- Harrison Ford (Terapia sin filtro)
- Nick Offerman (Margo tiene problemas de dinero)
- Stephen Root (La maldición de Widow's Bay)
- Michael Urie (Terapia sin filtro)
- Tyler James Williams (Colegio Abbott)
Mejor actriz principal
- Quinta Brunson (Colegio Abbott)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Elle Fanning (Margo tiene problemas de dinero)
- Lisa Kudrow (The Comeback)
- Jean Smart (Hacks)
Mejor actor principal
- Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
- Steve Carell (Rooster)
- Matthew Rhys (La maldición de Widow's Bay)
- Jason Segel (Terapia sin filtro)
- Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)
Mejor serie de comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Margo tiene problemas de dinero
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- Terapia sin filtro
- La maldición de Widow's Bay
Categorías de drama
Mejor actriz de reparto
- Taylor Dearden (The Pitt)
- Fiona Dourif (The Pitt)
- Allison Janney (La diplomática)
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Sepideh Moafi (The Pitt)
- Julianne Nicholson (Paradise)
- Karolina Wydra (Pluribus)
Mejor actor de reparto
- Patrick Ball (The Pitt)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Shawn Hatosy (The Pitt)
- Gerran Howell (The Pitt)
- Jack Lowden (Slow Horses)
- Tom Pelphrey (Task)
- Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Mejor actriz principal
- Carrie Coon (La edad dorada)
- Chase Infiniti (Los testamentos)
- Keri Russell (La diplomática)
- Rhea Seehorn (Pluribus)
- Zendaya (Euphoria)
Mejor actor principal
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Rufus Sewell (La diplomática)
- Noah Wyle (The Pitt)
Mejor serie de drama
- La diplomática
- La edad dorada
- El caballero de los Siete Reinos
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Vicios ocultos
Categorías de series limitadas
Mejor actriz de reparto
- Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Dakota Fanning (All Her Fault)
- Laurie Metcalf (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Joy Sunday (DTF St. Louis)
- Youn Yuh-jung (Bronca)
- Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)
Mejor actor de reparto
- Jason Bateman (DTF St. Louis)
- Richard Gadd (Half Man)
- David Harbour (DTF St. Louis)
- Richard Jenkins (DTF St. Louis)
- Charles Melton (Bronca)
- Nick Offerman (Muerte por un rayo)
Mejor actriz principal
- Claire Danes (La bestia en mí)
- Sally Field (Criaturas luminosas)
- Carey Molligan (Bronca)
- Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)
- Sarah Snook (All Her Fault)
Mejor actor principal
- Riz Ahmed (Bait)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Oscar Isaac (Bronca)
- Matthew Rhys (La bestia en mí)
Mejor película
- Jefes de estado
- Miss You, Love You
- Gente que conocemos en vacaciones
- Criaturas luminosas
- Jack Ryan: Guerra encubierta
Mejor serie limitada
- All Her Fault (Su peor pesadilla)
- La bestia en mí
- Bronca
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Categorías de Variedades
Mejor reality de competición
- Dancing With the Stars (ABC)
- RuPaul’s Drag Race (MTV)
- Survivor (CBS)
- Top Chef (Bravo)
- The Traitors (Peacock)
Mejor concurso
- Celebrity Family Feud
- Jeopardy!
- The Price Is Right
- Wheel of Fortune
- Who Wants To Be A Millionaire
Mejor especial de variedades en directo
- The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- 83º Premios Globos de Oro
- 68º Premios Grammy
- Los Oscar
- 78º Premios Tony
Mejor especial de variedades grabado
- Dave Chappelle: The Unstoppable
- El Show de los Teleñecos
- Nikki Glaser: Good Girl
- Taylor Swift. The Eras Tour Final Show
- Wicked: One Wonderful Night
Mejor programa de variedades
- The Daily Show (Comedy Central)
- Jimmy Kimmel Live! (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)
- The Late Show With Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)
Categorías técnicas
La naturaleza de los premios hace que la lista completa de nominaciones sea inabarcable, tanto que desde hace varios años se divide en varias ceremonias: los "Primetime Emmy Awards" con las categorías principales, que se celebrará el 14 de septiembre y dos galas con las categorías más técnicas y menores, los llamados Creative Arts Emmy Awards. Esta entrega se producirá durante dos noches consecutivas los días 5 y 6 de septiembre.
Si tenéis curiosidad, podéis ver la lista exhaustiva y completa de las nominaciones.
Cómo se pueden ver los Emmy 2026
En Estados Unidos, la gala de los Emmy se podrá ver a través del canal estadounidense NBC y su plataforma asociada, Peacock. En España, como es habitual, será Movistar Plus la encargada de retransmitir la ceremonia en directo.
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