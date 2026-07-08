Todos los nominados a los Emmys 2026: 'Hacks' y 'The Pitt' arrasan en unos premios en los que Apple TV tiene mucho que decir

Una vez más que finiquitada la temporada televisiva, Hollywood y la industria de la televisión se prepara para el gran evento televisivo de 2026: la ceremonia de entrega de los premios Emmy 2026, que ensalzan a lo mejor que ha dado la televisión en el pasado curso. Es decir, las mejores series emitidas entre junio de 2025 y mayo de 2026.

En lo que faltan todavía semanas para el gran día, que será a mediados de septiembre marcando el inicio de la temporada alta, vamos a repasar todo lo que sabemos de los Emmy 2026.

Cuándo son los Premios Emmy 2026

Lo primero es lo primero: la ceremonia de entrega de los premios Emmy 2026 se realizará el lunes 14 de septiembre desde el Peacock Theatre de Los Angeles. La ceremonia arrancará a las 17:00, hora del Pacífico, es decir, a las 2 de la mañana hora peninsular española.

Quién presenta la gala

Rompiendo la tradición por primera vez en más de treinta años, la Academia ha anunciado que será Mariska Hargitay la encargada de presentar la ceremonia de entrega de los Emmy. La actriz, celebérrima por su papel de Olivia Benson en 'Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales' debutará de esta manera como presentadora de un evento de este calibre.

Este nombramiento, como digo, se distancia mucho de la norma de los últimos tiempos. No solo es la primera presentadora mujer de la gala desde Jane Lynch en 2011; también es la primera actriz que presenta en solitario sin ser cómica ni actriz cómica (aunque lo intentó en su momento). Tenemos que remontarnos a la ceremonia de 1993, cuando Angela Lansbury fue la encargada de presentar la ceremonia.

Qué cambios ha habido en las reglas

Como cada año, la Academia de la Televisión estadounidense realiza un repaso de las numerosas reglas que gobiernan los premios y el más importante quizás nos lleva a la fusión de dos categorías debido al bajo volumen de solicitudes que generan. De hecho, ya veíamos en los últimos años cómo prácticamente competían entre tan solo un par de programas.

De esta manera, este año se fusionan "Mejor Talk Series" y "Mejor programa de variedades" en "Mejor programa de variedades", a secas.

Por otro lado, se crea el "Legacy Award", que reconoce a aquellos shows que ha tenido un impacto significativo en la audiencia y ha mantenido su relevancia en la sociedad y cultura.

Quiénes han anunciado las nominaciones

Este año, los encargados de anunciar las nominaciones a los Emmy 2026 han sido Liza Colón-Hayas y Jeff Hiller. A la primera puede que le conozcamos más por su gran labor como Tina en 'The Bear'; al segundo me enamoró en 'Somebody Somewhere' pero su último papel ha sido en la magnífica 'La maldición de Widow's Bay'. Ellos dos han conducido la presentación junto al presidente de la Academia, Cris Abrego.

Todos los nominados a los Primetime Emmy 2026 - Categorías clave

Categorías de comedia

Mejor actriz de reparto

Dale Dickey (La maldición de Widow's Bay)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Colegio Abbott)

Kate O'Flynn (La maldición de Widow's Bay)

Michelle Pfeiffer (Margo tiene problemas de dinero)

Megan Stalter (Hacks)

Jessica Williams (Terapia sin filtro)

Mejor actor de reparto

Colman Domingo (Las cuatro estaciones)

Paul W. Downs (Hacks)

Harrison Ford (Terapia sin filtro)

Nick Offerman (Margo tiene problemas de dinero)

Stephen Root (La maldición de Widow's Bay)

Michael Urie (Terapia sin filtro)

Tyler James Williams (Colegio Abbott)

Mejor actriz principal

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Ayo Edebiri (The Bear)

Elle Fanning (Margo tiene problemas de dinero)

Lisa Kudrow (The Comeback)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor principal

Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

Steve Carell (Rooster)

Matthew Rhys (La maldición de Widow's Bay)

Jason Segel (Terapia sin filtro)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Mejor serie de comedia

Categorías de drama

Mejor actriz de reparto

Taylor Dearden (The Pitt)

Fiona Dourif (The Pitt)

Allison Janney (La diplomática)

Katherine LaNasa (The Pitt)

Sepideh Moafi (The Pitt)

Julianne Nicholson (Paradise)

Karolina Wydra (Pluribus)

Mejor actor de reparto

Patrick Ball (The Pitt)

Billy Crudup (The Morning Show)

Shawn Hatosy (The Pitt)

Gerran Howell (The Pitt)

Jack Lowden (Slow Horses)

Tom Pelphrey (Task)

Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor actriz principal

Carrie Coon (La edad dorada)

Chase Infiniti (Los testamentos)

Keri Russell (La diplomática)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actor principal

Sterling K. Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Rufus Sewell (La diplomática)

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor serie de drama

Categorías de series limitadas

Mejor actriz de reparto

Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Dakota Fanning (All Her Fault)

Laurie Metcalf (Monstruo: La historia de Ed Gein)

Joy Sunday (DTF St. Louis)

Youn Yuh-jung (Bronca)

Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)

Mejor actor de reparto

Jason Bateman (DTF St. Louis)

Richard Gadd (Half Man)

David Harbour (DTF St. Louis)

Richard Jenkins (DTF St. Louis)

Charles Melton (Bronca)

Nick Offerman (Muerte por un rayo)

Mejor actriz principal

Claire Danes (La bestia en mí)

Sally Field (Criaturas luminosas)

Carey Molligan (Bronca)

Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)

Sarah Snook (All Her Fault)

Mejor actor principal

Riz Ahmed (Bait)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Charlie Hunnam (Monstruo: La historia de Ed Gein)

Oscar Isaac (Bronca)

Matthew Rhys (La bestia en mí)

Mejor película

Mejor serie limitada

Categorías de Variedades

Mejor reality de competición

Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

Mejor concurso

Celebrity Family Feud

Jeopardy!

The Price Is Right

Wheel of Fortune

Who Wants To Be A Millionaire

Mejor especial de variedades en directo

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

83º Premios Globos de Oro

68º Premios Grammy

Los Oscar

78º Premios Tony

Mejor especial de variedades grabado

Dave Chappelle: The Unstoppable

El Show de los Teleñecos

Nikki Glaser: Good Girl

Taylor Swift. The Eras Tour Final Show

Wicked: One Wonderful Night

Mejor programa de variedades

Categorías técnicas

La naturaleza de los premios hace que la lista completa de nominaciones sea inabarcable, tanto que desde hace varios años se divide en varias ceremonias: los "Primetime Emmy Awards" con las categorías principales, que se celebrará el 14 de septiembre y dos galas con las categorías más técnicas y menores, los llamados Creative Arts Emmy Awards. Esta entrega se producirá durante dos noches consecutivas los días 5 y 6 de septiembre.

Si tenéis curiosidad, podéis ver la lista exhaustiva y completa de las nominaciones.

Cómo se pueden ver los Emmy 2026

En Estados Unidos, la gala de los Emmy se podrá ver a través del canal estadounidense NBC y su plataforma asociada, Peacock. En España, como es habitual, será Movistar Plus la encargada de retransmitir la ceremonia en directo.

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