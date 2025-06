Esta serie es número 1 en 96 países y no sé por qué. Jon Hamm está fantástico pero más allá de eso 'Vicios ocultos' es un paso atrás para el creador de 'Warrior'

Reconozco que Jonathan Tropper es un guionista al que no termino bien de pillarle el punto. No sé si es por cómo introduce sus mundos o sus personajes, pero tanto con 'Banshee' (ahí estaba con Alan Ball) como con 'Warrior' he tenido cierta barrera en lo que me sumergía en sus violentos mundos. Sin embargo, tenía curiosidad por ver cómo se desempeñaba en una serie, en principio, algo más alejada del género acostumbrado.

Con Jon Hamm de protagonista, 'Vicios ocultos' (Your Friends & Neighbours) lleva desde su estreno el pasado abril en lo más alto de Apple TV+. De hecho, es número 1 en 96 países en lo que redacto estas líneas. Un gran éxito para la plataforma que nos presenta la historia de un ejecutivo de una empresa financiera recientemente divorciado que es despedido. Decidido a seguir manteniendo cierto estilo de vida, empezará a robar a amigos y vecinos (como el título original indica).

A medio camino entre el drama criminal y la comedia, la serie se mete de lleno en ese subgénero de gente (más o menos decente en apariencia) que toma medidas desesperadas para tener dinero en plena crisis que tantos éxitos ha cosechado en televisión.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Esta serie ya la he visto

Se agradece, la verdad, que no hayan tirado tanto por el recurso de la droga —como el personaje de Jason Bateman (también del mundo de las finanzas) en 'Ozark' por no hablar de 'Breaking Bad'— y que tengamos un poco más de secretos, mentiras... y un asesinato. Siguiendo con el tema de referentes, el Coop de Hamm bien podría ser el personaje de Jason Isaacs en la última temporada de 'The White Lotus' en lo que la serie de HBO se especializa mucho en ricos en plena crisis de la mediana edad.

Ahora, el problema de series como 'Vicios ocultos' es el intentar discernir si puede llegar a destacar no solo entre las ya mencionadas, si no también en la reciente "tradición" de sagas familiares y de secretos y mentiras tan habituales de la soap opera estadounidense trasladados a la televisión de prestigio. Está claro que la serie sigue también las huellas de lo construido por 'Big Little Lies' y similares pero, también, se enriquece bastante al no apresurar las cosas y al expandir su propio universo.

Esta expansión es lo que mejor le sienta a la serie. La presencia de los personajes de Amanda Peet y Olivia Munn no se queda en la matización del autorretrato que se hace el protagonista, también el guion se expande en ambas mujeres. Sin embargo, creo que la serie pega un volantazo en cuanto siente que se está alejando de Coop que, por muy bien que lo haga Jon Hamm, sería un personaje mucho más fascinante dentro de un reparto bastante más coral.

Creo que, de hecho, el mayor problema de 'Vicios ocultos' es que juega muy sobre seguro. En un tiempo en el que podemos estar debatiendo cómo ante la falta de personalidad de HBO vía y obra de Max/HBO Max o como quiera que se vaya a llamar en cuanto el ejecutivo de turno tenga un retortijón, Apple TV+ parecía tomar la delantera en la televisión de prestigio (si podemos seguir hablando de ello), el quedarse en la zona de confort es insuficiente.

De hecho, diría incluso que estamos ante un paso atrás en la carrera de Tropper. Es verdad que he comenzado la crítica diciendo que no termino de declararme fan con sus series pero reconozco en su obra un impulso hacia tomar riesgos (violencias y pulp aparte) que aquí, la verdad, brilla por su ausencia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025