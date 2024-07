La excelente serie de época que HBO rechazó vuelve este verano a Netflix. Jon Hamm y Elisabeth Moss protagonizan uno de los dramas más influyentes de la historia

Si bien no había desaparecido del todo del streaming en España (se puede ver en la minoritaria MGM+), en breve tendremos una oportunidad de lujo para ver una de las mejores series del siglo XXI y una de las más influyentes de la historia de la televisión. El 1 de agosto Netflix pondrá a disposición de sus suscriptores las siete temporadas de 'Mad Men'.

Protagonizada por Jon Hamm y Elisabeth Moss, la serie (emitida entre 2007 y 2015) nos traslada (prácticamente es como viajar en el tiempo) a los años 60 del siglo XX. Más en concreto a las oficinas de Sterling Cooper, una firma dedicada a la publicidad. Bienvenidos a un mundo de máscaras, mentiras, humo y silencios.

En el centro Hamm como Don Draper, misterioso pero genial director creativo de la empresa. También seguiremos a Moss como Peggy, su secretaria que descubre una gran pasión por el copywriting. Además, el reparto principal se completa con John Slattery como Roger Sterling, el socio de Don; Vincent Kartheiser como Pete, uno de los ejecutivos de la empresa; January Jones como Betty, la mujer de Jon y Christina Hendricks como Joan, la gerente de la oficina.

Detallista hasta el extremo

Estrenada por el canal estadounidense AMC, 'Mad Men' estaba estudiada hasta el último detalle. Su creador Matthew Weiner y su equipo realizaron una exhaustiva investigación sobre la época para darle todo el realismo posible y precisión histórica. Produjeron así un estilo visual completamente fascinante y que no solo generó alabanzas por parte de crítica y audiencia, también fue algo de lo que tomaron nota muchas otras series de la época, que vieron en esta un modelo a seguir.

Si bien no fue un fenómeno de masas, la serie sí que logró ser muy influyente a la hora de hacer televisión. El estilo madmeniano comenzó a permear en los departamentos de artísticos y creativos de numerosas producciones de la época y pronto surgieron réplicas ('Trust Me' trasladaba la premisa a la actualidad) y otras que quisieron también imitar ese acercamiento a esa década ('Pan Am', por ejemplo).

El sobresalir en todos los aspectos convirtieron 'Mad Men' en una de las reinas de los Emmys. Sus cuatro victorias consecutivas en la categoría de Mejor serie dramática la incluyeron en un selecto club de tetracampeonas formado por 'Canción triste de Hill Street', 'La ley de los Angeles', 'El ala oeste de la Casa blanca' y 'Juego de tronos'. Todas empatadas a mayor número de Emmys a mejor drama. Una racha inicial que contrasta con el ninguneo posterior en los premios de la Academia.

Y casi nos quedamos sin ella. Y es que el guion inicial de Weiner estuvo años cogiendo polvo y paseándose para ver si alguien se animaba a encargar. Es, de hecho, uno de los arrepentimientos de HBO. Apadrinado por David Chase ('Los Soprano'), el proyecto fue finalmente rechazado por una serie de circunstancias (incluyendo el requisito de que Chase estuviera a bordo) que no trascendieron.

Algo que en su momento reconoció como error el CEO de HBO en la época Richard Plepler. Declarado fan de la serie, el ejecutivo reconoció ante los medios que «ojalá la hubiéramos tenido». No fueron los únicos a los que se les pasó, también Showtime pasó de ella. Finalmente fue una principiante AMC que decidió apostar por ella... y la apuesta fue tan bien que gracias a eso llegó 'Breaking Bad' y otras series que la pusieron en el mapa.

Para muchos, 'Mad Men' fue, además, responsable de iniciar una suerte de segunda ola en la recién iniciada era del Peak TV. Amén de representar hasta la médula la idea de "televisión de prestigio" (más cinematográfica y sofisticada) que empezó a fraguarse en esos años. Una auténtica joya que si no habéis visto no la podéis perder.

En Espinof | Las 63 series imprescindibles del siglo XX

En Espinof | Las 27 mejores series de época en streaming