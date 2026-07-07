"Si interpretara a James Bond, eso se acabaría enseguida". Gerard Butler explica por qué nunca ha querido ser el agente 007

Gerard Butler es uno de los grandes héroes de acción del cine moderno. Todo empezó después de dar vida a Leónidas en '300', pero quizá su papel más recordado sea el de Mike Banning, pues lo ha interpretado hasta en tres ocasiones distintas. Eso sí, él mismo reconoce que nunca ha tenido el más mínimo interés en dar vida al legendario James Bond.

Fue hace unos años cuando al actor escocés le preguntaron en Female First por la posibilidad de meterse en la piel del famoso espía británico creado por Ian Fleming, donde Butler no pudo ser más claro al respecto: "Me gusta participar en una variedad de películas. Si interpretara a Bond, eso se acabaría enseguida. ¿Qué probabilidades habría de que me aceptaran para esos papeles después de haber interpretado a Bond? Haces muchas películas como Bond y te identificas aún más con el personaje".

Gerard Butler: "Yo prefiero crear un personaje desde cero"

Siendo justos, Daniel Craig ha tenido la oportunidad de brillar en otros personajes, hasta el punto de que no tardó en encontrar una nueva franquicia con 'Puñales por la espalda' y su Benoit Blanc. Sin embargo, Butler añade otro detalle que explica su falta de interés en interpretar al agente 007: "Yo prefiero crear un personaje desde cero".

Lo curioso es que Butler sí que tiene experiencia en el universo de James Bond, ya que uno de sus primeros papeles fue una breve aparición en 'El mañana nunca muere'. Solamente aparecía unos instantes en pantalla, pero quizá eso ya habría sido suficiente para que los productores de la saga ni siquiera barajasen la posibilidad de que más tarde se convirtiese en James Bond.

Dicho esto, el sucesor de Craig en el personaje sigue siendo toda una incógnita, y sospecho que ni siquiera tendremos noticias en lo que queda de año, ya que Denis Villeneuve estará muy ocupado dando los últimos retoques a la esperadísima 'Dune 3'.

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