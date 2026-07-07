Los creadores de 'Gurren Lagann' y 'Kill la Kill' unen fuerzas para un nuevo anime. Los dos pesos pesados del Studio Trigger regresan después de 7 años

Hay colaboraciones de ensueño que se dan una y no más, pero por suerte el director Hiroryuki Imaishi y el guionista Kazuki Nakashima han decidido unir fuerzas en tres ocasiones para darnos tres animes tremendamente especiales, incluyendo uno de los mejores animes de mechas de la historia: 'Tenpen Toppa Gurren Lagan'.

Ya han pasado siete años desde su última colaboración, pero ahora el dúo ha confirmado que vuelven a la carga con un nuevo proyecto.

No hay tres sin cuatro

Imaishi y Nakashima trabajaron juntos por primera vez en la histórica 'Gurren Langan', que próximamente llegará a streaming a España por primera vez. Eso fue en 2007, cuando ambos aún trabajaban en la tristemente desaparecida Gainax, y el éxito de este primer anime permitió a Imaishi dar los primeros pasos para fundar Studio Trigger.

Después trabajarían juntos dos veces más, en 2013 en la serie 'Kill la Kill' y en 2019 con la película 'Promare'. Y durante la Anime Expo 2026 nos han dejado una noticia explosiva confirmando que su cuarto proyecto juntos ya está en marcha. Eso sí, por desgracia no han dado demasiados detalles sobre su nueva obra y lo único que está asegurado es que vendrá animado desde Studio Trigger.

También se sabe que Hiromi Wakabayashi, productor creativo del estudio, formará parte del proyecto... Y, si hacemos caso a sus anteriores creaciones, podemos esperar que este nuevo anime venga cargado de acción, con el sello único del director para la animación, y también que nos pegue algún que otro meneo al corazón.

"Nos ha llevado mucho más de lo que esperaba", afirmaba Imaishi en el video del anuncio del proyecto, a lo que Nakashima respondía: "Después de 'Promare' seguíamos diciendo... Vamos a hacer un nuevo proyecto en un año o así, pero... Bueno, ese era el plan."

Parece que su reunión no ha tardado en llegar no por ganas, sino porque ambos creadores han estado muy ocupados últimamente. Imaishi no ha parado en los últimos años, entre su corto para 'Star Wars: Visions', 'Cyberpunk: Edgerunners' y 'New Panty & Stocking with Garterbelt'. Por su parte Nakashima es tremendamente prolífico como novelista y guionista, y en 2025 se estrenó su película más reciente, 'Batman Ninja vs. Yakuza League'.

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