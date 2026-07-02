Una de las mejores series de mechas de la historia llega por fin a streaming. Un influyente anime de ciencia ficción sin el que no tendríamos 'Cyberpunk: Edgerunners'

El año pasado Selecta Visión nos dio una sorpresa tremenda anunciando un aluvión de licencias de anime, incluyendo muchos títulos que andaban perdidos en España. Entre ellos estaban 'Toradora!' y 'Puella Magi Madoka Magica', que ya han ido llegando a AnimeBox, su plataforma de streaming, pero aún faltaba la joya de la corona: 'Gurren Lagann'.

Un clásico que abrió la puerta a lo grande

'Gurren Lagann' se estrenó allá por 2007 de la mano del tristemente desaparecido estudio Gainax. Nos dio una aventura de ciencia ficción que equilibraba de miedo el humor con altas dosis de acción y drama, y que rápidamente se convirtió en uno de los animes de mechas más influyentes de la historia por derecho propio.

Seguía a Simon y Kamina, dos adolescentes que han vivido toda su vida bajo tierra y sueñan con explorar la superficie. Con ayuda de un mecha conocido como Lagann consiguen dejar su hogar atrás, pero descubren que el mundo exterior no era el paraíso que soñaban y pronto se unen a otros humanos para derrotar al tirano gobernante.

Por alguna razón, 'Gurren Lagann' seguía perdida del mundo del streaming. al menos en España. Pero ahora en AnimeBox se han puesto las pilas y han confirmado que el anime comienza a llegar a la plataforma a partir del próximo 16 de julio. Cada martes y jueves se irán estrenando nuevos capítulos, y podemos esperar que estén disponibles tanto en versión original como con doblaje en castellano.

'Gurren Lagann' fue una auténtica explosión que introdujo a toda una generación al género mecha, y que además ayudó a sentar las bases para la creación de Studio Trigger. Gracias al éxito del anime, el director Hiroyuki Imaishi pudo crear su propio estudio para continuar explotando su humor visual y su estilo tan personal. Así que sin 'Gurren Lagann', quizás no habríamos tenido joyas como 'Little Witch Academia', 'Cyberpunk: Edgerunners' y 'Tragones y Mazmorras'.

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