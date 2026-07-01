Cinépolis y Cinemex presentan los coleccionables de ''Minions & Monsters' con palomeras y vasos cuya única diferencia es el precio

Sabemos que, en las vacaciones de verano, los estudios lanzan grandes proyectos animados para poder capturar al público infantil, y en México, uno de los países que más consume cine de animación, la cosa no podía ser diferente: después del récord que ha representado la quinta entrega de 'Toy Story', Ilumination quiere su parte del pastel con el lanzamiento de 'Minions & Monsters' a nivel mundial.

Y ante el estreno en salas, las grandes cadenas de cine en México no se quieren quedar atrás, por lo que han lanzado, con menos imaginación de la que esperábamos, las palomeras oficiales que Cinemex y Cinépolis pondrán a la venta desde hoy, 1 de julio.

Cinemex pondrá a la venta dos combos para esta película: uno es el contenedor en 3D que muestra a un Minion con cintas de película que incluye unas palomitas grandes a un precio de 560 pesos, mientras que el combo para compartir con dos vasos con figuras, palomitas grandes y un chocolate tendrá un precio de 360 pesos.

@jhonnyups 👾💛 ¡ATENCIÓN, FANS DE LOS MINIONS Y LOS MONSTRUOS! 💛👾 Estos son los vasos 🥤 y la palomera 🍿 oficiales que llegarán a Cinépolis con el estreno de Minions & Monstruos este próximo 1 de julio 🎬✨ 🎟️ Fechas de venta: ⭐ Preventa exclusiva para Fanáticos y Superfanáticos: 1 de julio 🔥 Venta general: 2 de julio 🥤 Los vasos incluyen refresco 🍿 La palomera incluye palomitas de mantequilla 👀 Prepárate para disfrutar una aventura llena de risas, travesuras y monstruosidades junto a estos divertidos personajes 💙💛👾 ⚠️ Disponibles hasta agotar existencias, así que no te quedes sin los tuyos. 💬 ¿Cuál te gustó más? ¿Vas por el vaso, la palomera o por toda la colección? 😎🍿🥤✨ #Jhonnyups #Minios #Cinepolis #Palomera #Promocionales ♬ original sound - 👽✨Jhonnyups ✨🛸

Por su parte, Cinépolis repite la fórmula de la palomera y sólo dos vasos coleccionables: el modelo será el de Minion con la lengua en el libro, que incluye palomitas grandes a un precio de 620 pesos, mientras que los vasos coleccionables con figuras costarán 245 pesos cada uno, con refresco incluido.

Hasta el momento, no se sabe si Cinépolis las pondrá a la venta con algún combo, lo que sí es seguro, es que estarán disponibles para afiliados al Club Cinépolis y, en el caso de Cinemex, para los inscritos en el programa Loop.

Fotos de @jhonnyups | @vasosdecineyco1

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