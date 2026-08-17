Alan Ritchson, protagonista de ‘Reacher’: “Estamos aquí para servir a los demás y crear obras que hagan del mundo un lugar mejor”

Como dijo un tal M. Rajoy, “Somos sentimientos y tenemos seres humanos” —¿o era al revés?—. En fin, la cosa es que las apariencias, como ya sabemos de sobra, engañan, e incluso una mole como Alan Ritchson, a quien estamos acostumbrados a ver abriendo cabezas sin un ápice de esfuerzo en la fantástica ‘Reacher’ de Amazon Prime Video, puede revelarse como una persona tremendamente espiritual, reflexiva y, por qué no decirlo, vulnerable.

El gigante noble

El actor de 43 años siempre ha sido tremendamente abierto sobre sus éxitos, sus fracasos y sus fragilidades en sus redes sociales, y en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en 2023 no dudó en explicar que padeció lo que define como “una crisis de mediana edad precoz”. Lo, a priori, contradictorio del caso de Ritchson —y digo contradictorio porque es tremendamente común— es que le llegó en un momento de éxito arrollador.

Al fin y al cabo, todos somos seres humanos. Y, mira, tuve una crisis de mediana edad precoz. Sufrí una crisis existencial muy profunda, y me llegó en un momento de enorme éxito para mí, éxito económico. Estaba creando fondos cinematográficos para gente a la que le iba muy bien. Como he dicho, mi trabajo detrás de la cámara es extenso y valioso para ciertas personas.

Esta crisis derivó en una suerte de vacío existencial que le invitó a preguntarse cuál era su sino en esta vida pero, afortunadamente, su entorno repleto de ricachones hollywoodienses le ayudó a abrir los ojos.

Fue en ese momento cuando sufrí una crisis de sentido y tuve que replantearme de verdad, de verdad, cuál era el sentido de mi vida. ¿Se trataba de construir un imperio? ¿Era eso satisfactorio? No había nada ahí. No había ningún límite. Estaba rodeado de multimillonarios que llevaban vidas dobles. Estaban aburridos e insatisfechos con lo que tenían y me pareció un atisbo de una existencia miserable.

¿Y cuál es, en última instancia, el sino del bueno de Alan en este planeta corrompido hasta el núcleo? Ayudar a que los demás puedan sobrellevar su paso por él con sus actos.

Servir a los demás y crear obras que hagan del mundo un lugar mejor es, en realidad, para lo que estamos aquí. Me alegro mucho de haber aprendido esa lección. Fue una lección que me costó mucho aprender, y casi no sobrevivo. Ahora estoy aquí para poner en práctica esa lección, ser sincero sobre mis dificultades y problemas, y hacer que el mundo parezca un lugar más bonito y más pequeño.

Alan Ritchson, el hombre que te puede partir el cráneo apretando un poco con sus propias manos y que puede soltar los discursos más positivos y terapéuticos del mundo —si lo hiciese a la vez sería la mar de gracioso, todo sea dicho—.

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