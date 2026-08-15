He visto el plagio de 'La Odisea' hecho con IA que está en Prime Video, y no es necesario que Elon Musk haga su versión. Esta ya es lo suficientemente horrorosa

Es posible que haya gente en el mundo que haya visto 'La Odisea' de The Asylum, que acaba de estrenarse en Prime Video (y lleva desde entonces entre las 10 películas más vistas) y crea que es la de Christopher Nolan, sin entender absolutamente nada del revuelo. Porque, claro, detrás de este despropósito no está Universal dejándose 250 millones de dólares, sino The Asylum dejándose el presupuesto de unos berberechos y un par de cañas en el chiringuito.

Odiseo, ahora empieza tu odisea

Pero... ¿Y si estaba prejuzgando? ¿Y si tras 'La Odisea' de The Asylum estaba una maravilla incomprendida? Tenía que comprobarlo. Así que, en un prodigioso uso de mi tiempo libre y quitando horas al sueño, decidí tragarme su hora y 20 minutos, para bien o para mal. El resultado es aún peor de lo que esperaba: una película hecha a pachas con la IA, un guion que no se sostiene, unas actuaciones de cartón piedra y la triste sensación de dejadez de una empresa que al menos antes aportaba ciertas ganas a sus plagios absurdos.

Puede que hayas perdido de vista a The Asylum después del boom de 'Sharknado', pero ellos siguen adelante gracias a los planos creados con IA, que les han ahorrado un dinerillo en CGI chusco. Solo este año han estrenado 17 películas, con títulos tan sutiles como 'Master of the universe', 'A new Toy Story', 'Immortal Combat', 'Insidious Posession', 'Resident Zombie' o 'Jurassic Rampage'. Como imaginarás ante tal despliegue de calidad, 'La Odisea' no es la excepción, y uno ya lo intuye cuando la "aventura" empieza con varios planos de barcos claramente hechos por inteligencia artificial que, como no puede ser de otra manera, no guardan relación estética entre sí.

Todo el montaje de 'La Odisea' se divide en dos partes. Por un lado, los planos hechos por IA de lugares, monstruos y barcos. Por otro, conversaciones constantes en plano-contraplano con otro tono y otra fotografía. ¿Te acuerdas de cuando en la PS2 las cinemáticas daban paso al juego y era totalmente diferente? Pues exactamente igual, incluyendo algunos momentos donde la renderización no da más de sí y los planos empiezan a tener menos fotogramas por segundo de los debidos. Total, si estás viendo esto probablemente ya sabes lo que hay. ¿Para qué molestarse en arreglarlo?

El soltero de oro

Las limitaciones presupuestarias dan para lo que dan, y en esta película se nota más que nunca. Odiseo (haciendo cosplay de Kratos, de 'God of War') enrola en su equipo tan solo a otras tres personas: aunque en los planos generales vemos doce barcos gigantescos con quince remos cada uno, en los planos cortos solo están estos cuatro navegando y viviendo aventuras sin nadie más alrededor. La misma soledad debe sentir Penélope, porque a Ítaca acude tan solo un pretendiente, Antinoo. Solo que aquí no es Robert Pattinson, sino un señor de 65 años que no ofrece ningún tipo de respeto, especialmente en esa confrontación final que se convierte en un interrumpido y aburrido uno contra uno.

Bien es cierto que Marcel Walz, el director de esta cosa, sí introduce partes de la obra de Homero que no estaban en la cinta de Nolan. Por ejemplo, aquí Odiseo sí dice ante Polifemo que "es nadie"... pero no tiene ningún tipo de repercusión en la obra ni vemos la bravata final que le condena. En su mayor parte es un guirigay: Odiseo muere al final por un espadazo de Polifemo, que vuelve por sorpresa, y es resucitado por Atenea como parte de "tres dones" que le da a lo largo de la película; Telémaco no tiene ningún motivo para no convertirse en rey; Odiseo y sus tres compañeros se meten a la cueva de Polifemo buscando un tesoro; nos saltamos a Circe, los gigantes, el Hades y los años junto a Calipso para ir avanzando... Al final, parece como si Odiseo se hubiera marchado de casa un par de días a Troya y hubiera vuelto para cenar.

Incluso con un presupuesto bajísimo, uno puede arriesgarse un poco visualmente si quiere, pero no es el caso de 'La Odisea', en la que todos los planos están grabados en tres decorados distintos y, para disimular, desenfocan el fondo como si fuera una llamada de Zoom. Entre ellos, para que parezca que hay distancia, siempre se mete un plano de situación hecho por IA creyendo que nos dará la ilusión de que el lugar ha cambiado. Obviamente, no funciona.

Elon Musk prometió que haría 'La Odisea' con IA y que sería mucho mejor que la de Christopher Nolan, pero, francamente, viendo este bodrio, una de las peores películas que he tenido la desgracia de ver, no hace falta que lo intente, porque nos podemos hacer una idea de lo que hay. Sé que la pregunta obvia es "¿Y qué esperabas de una película de The Asylum?". Honestamente, siempre he creído que de las películas malas se puede sacar algún hallazgo, pero esto solo aplica cuando a sus creadores no les da absolutamente igual lo que están haciendo, como si fuera una fábrica de churros donde salen a medio hacer o requemados, pero nunca en su punto.

Esta versión de 'La Odisea' es un folio en blanco sin ningún tip de idea visual respingona, una dejadez absoluta, un absurdo hecho con el mínimo esfuerzo en el que la propia Atenea advierte a Odiseo, en su primer encuentro, "Ahora empieza tu odisea", una palabra que no significaba absolutamente nada antes de su aventura. Ese es el nivel. Eso sí, de "woke" no tiene nada. Eso que se llevan algunos.

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