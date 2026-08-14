Dave Bautista lleva toda su vida soñando con salir en una película de esta mítica saga de ciencia ficción: "Hice la prueba y me rechazaron"

Dave Bautista ha participado a lo largo de los años en varias franquicias muy populares, desde 'Guardianes de la Galaxia' hasta 'Dune', pero hay una saga con la que sueña en participar desde que era un niño. De hecho, llegó a hacer la prueba para un par de personajes distintos en la misma, pero fue rechazado sin contemplaciones.

Fue el propio Bautista quien lo desveló al señalar que "hice la prueba y me rechazaron para un par de películas de Star Wars. Siempre fue mi sueño participar en una película de Star Wars". A eso hay que sumarle que la saga estuvo paralizada en cines durante varios años, lo que ha hecho que la antigua estrella del 'Pressing Catch' todavía siga esperando su oportunidad.

No es el mayor fan de las últimas películas de la saga

Eso sí, Bautista tampoco tiene pelos en la lengua para asegurar que no ha quedado especialmente satisfecho con la forma en la que Disney ha manejado este universo: "No puedo decir que sea el mayor fan de las últimas entregas. Me encantó especialmente Rogue One. Me pareció una película realmente genial y me gusta que le hayan dado un toque un poco oscuro. Me pareció muy interesante".

Curiosamente, Bautista también comentó entonces que "lo que realmente quiero hacer es la película de Gears of War. He estado años detrás de ella". Ahí sí que podría estar más cerca de conseguirlo, pues David Leitch fue fichado para dirigirla en Netflix y hace unos meses afirmó que en la plataforma estaban encantados con su enfoque. Eso sí, nada se ha dicho sobre la posible participación de Bautista.

Lo que sí es parece seguro es que Bautista no participa en 'Star Wars: Starfighter', la próxima película de la franquicia creada por George Lucas que llegará a los cines en 2027. Ahí el peso de la función recae sobre Ryan Gosling. A cambio, hay fuertes rumores últimamente de que pronto podrá hacer realidad ese sueño.

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