296,6 millones de minutos. 'Ted Lasso' ha roto con todos los récords de Apple TV+ y confirma que la temporada 4 ha sido todo un acierto

Aunque empezó siendo el secreto mejor guardado de la industria, lo cierto es que Apple TV+ se ha convertido, a la chita callando, en uno de los servicios de streaming más potentes de la actualidad gracias a series como 'Separación', 'Pluribus', 'The Studio' o, por supuesto, 'Ted Lasso'. Y claro, viendo cómo poco a poco esta última va permeando en la cultura pop (hasta llegar incluso al Mundial), nadie quiso dar por terminada la última tras su temporada 3 hace tres años. Una decisión, desde luego, muy bien tomada.

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Tal y como informa Variety, el retorno de 'Ted Lasso' ha sido monumental, el mayor éxito de la historia de Apple TV+. En total, entre el 4 y el 5 de agosto acumuló casi 300 millones de minutos visionados (296,6 millones, concretamente) en Estados Unidos que vieron la premiere de la temporada 4. Haciendo una cuenta fácil, si el episodio duraba 40 minutos sin créditos, nos da un total de 7.415.000 espectadores, una cifra nada desdeñable para ser solo los dos primeros días.

De hecho, el 5 de agosto 'Ted Lasso' fue la serie más vista en Estados Unidos de entre todas las opciones, una sorpresa teniendo en cuenta que Apple TV+ forma parte del vagón de cola en cuanto a suscriptores, a la sombra de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Roku, Disney+ e incluso Paramount+. Sin embargo, han confiado desde el principio en la calidad de sus series y lo lógico es que fueran subiendo en número poco a poco.

Este es, desde luego, un inicio más que sólido al que aferrarse para valorar el resto de la temporada. Hay que tener en cuenta que los 24 episodios de la serie ya tuvieron un importante repunte en 2023, cuando fueron vistos durante un total de 16.900 millones de minutos en Estados Unidos. Todo apunta a que esta vez han metido un gol por la escuadra.

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