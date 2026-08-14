Meses después de batir récords en taquilla, se estrena en streaming la última y cuestionable película de una mítica saga de terror

En tiempos de presidencias inestables y estudios de Hollywood con ideologías maleables, parece que la única vía estable a seguir es la de la nostalgia eterna. Un intento de seguir apelando a los sentimientos más básicos sin ya cuidar mínimamente el producto, dejando que una franquicia fabulosa llegue a extremos como el de ‘Scream 7’.

El miedo ataca una vez más

Neve Campbell regresó a la saga para una entrega que esta vez dirigió el guionista original Kevin Williamson, tomando el testigo tras las marchas acumuladas de las nuevas estrellas y director asignados para seguir el reboot de 2022. Con 214 millones de dólares en taquilla, es la más exitosa de la franquicia, aunque los resultados no sean acordes a semejantes récords batidos. Pero su calidad se puede comprobar ahora en streaming a través de SkyShowtime.

Ha conseguido establecer una nueva vida con una familia a la que protege y un negocio que logra sostener, pero Sidney Prescott no puede tomarse realmente un respiro como la gran superviviente de Woodsboro. Un nuevo asesino ataviado con la indumentaria de Ghostface desata una nueva masacre y amenaza directamente a su hija, lo que obligará a tomar cartas en el asunto.

Las prisas por reconducir la franquicia, y no precisamente por falta de buenos resultados en reacciones o taquilla, se aprecian en cada rincón de ‘Scream 7’, que sigue teóricamente todo lo que una película de ‘Scream’ persigue. El slasher ultraviolento es atravesado por la intriga de un misterioso asesino ligado a la protagonista, y el humor además de aliviar persigue hacer un comentario meta del estado cinematográfico actual.

Pero Williamson no está atinado en ninguna área, especialmente en una realización visual que tiene los peores tics apresurados y descuidados de una producción televisiva media. Su manera de acentuar el gore no compensa un suspense deficiente, donde realmente da igual quién es sospechoso y quién no, y el comentario de la nostalgia ya está gastado en otras entregas.

Desde el reboot ya hubo cierto problemas para justificar el estiramiento eterno de la que era una de las mejores franquicias de terror, pero ‘Scream 7’ consigue hacer el argumento perfecto para detener por completo la misma, aunque sea por un tiempo. Si con los resultados de récord en recaudación no se está corriendo a hacer la octava película, es por algo.

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