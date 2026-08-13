"No era para mí". Matthew McConaughey rechazó ser Joel en 'The Last of Us', pero admite que la serie con Pedro Pascal es muy buena

Matthew McConaughey nunca ha sido un actor que se prodigue mucho en televisión, pero hace ya más de una década nos asombró a todos con 'True Detective'. Luego en HBO quisieron volver a contar con él para ser Joel en la adaptación televisiva de 'The Last of Us', pero el actor se negó a ello y ha sido ahora cuando ha explicado los motivos que le llevaron a tomar esa decisión.

Estaba a otras cosas

El protagonista de 'Interstellar' ha asegurado en Happy Sad Confused que por aquel entonces tenía otras prioridades artísticas por delante de la interpretación: "En ese momento no actuaba mucho. Era cuando escribía más y buscaba roles de liderazgo. Fue genial. Estaba emocionado". Ser Joel no era algo que encajase entonces.

El propio McConaughey continúa señalando que "si no me equivoco, no soy un gran telespectador, pero logramos un verdadero éxito con ‘True Detective’ en una época en la que las series no eran algo que actores como yo o Woody Harrelson se lanzaran a hacer. Fue un éxito rotundo. ‘The Last of Us’ es muy buena, pero no era para mí en ese momento".

Tiempo atrás, Craig Mazin, creador de la serie de HBO, confirmó que había hablado con McConaughey sobre esa posibilidad, pero sin darle mayor importancia. Eso sí, destacó que "Matthew McConaughey es un actor increíble y estoy seguro de que habría sido genial, pero habría sido diferente y me gusta la versión que hicimos". La verdad es que cuesta ponerle pegas a la versión de Joel que hizo Pedro Pascal.

Eso sí, McConaughey ha cambiado de idea en todo este tiempo sobre volver a televisión, ya que pronto estrenará 'Brothers', una comedia en la que da vida a una versión ficticia de sí misma y en la que vuelve a coincidir con Woody Harrelson.

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