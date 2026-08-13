Uno de los mejores animes isekai se podrá ver gratis a partir de este fin de semana. Si aún nos tenemos que poner al día con 'KonoSuba', llega la oportunidad perfecta

Los fans de 'KonoSuba' ('Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!') han tenido que ser pacientes con el anime isekai, aunque por lo menos ahora sabemos que la cuarta temporada de la serie ya se ha confirmado y está en marcha. Ahora bien, si todavía nos tenemos que poner al día con el anime de fantasía, Pluto TV nos lo va a poner tremendamente fácil

Aventuras de fin de semana

Pluto TV ha confirmado mediante nota de prensa que a partir de este mismo fin de semana comenzará a emitir la primera temporada de 'KonoSuba'. Podremos seguirla a través del canal Pluto TV Anime, con un estreno doble de los dos primeros capítulos el sábado 15 de agosto a las 22:00, hora española.

Después podemos esperar que los siguientes episodios se vayan emitiendo cada sábado y domingo, con dos episodios cada día a esa misma hora, hasta completar la emisión de toda la temporada. Y si nos perdemos la emisión, también podremos ver los capítulos emitidos en VOD.

Tras ponernos al día con esta primera temporada, tocará ver si también llegan la segunda y tercera, que por ahora solo se pueden ver en Jonu Play y Netflix. Pero desde luego es la oportunidad perfecta para iniciarnos en uno de los grandes referentes recientes del género isekai. Especialmente si nos gustan los animes de aventuras que equilibran la fantasía y acción con comedia y un tono muy desenfadado.

'KonoSuba' arranca con la muerte de su protagonista, Kazuma Satou. Por suerte, una diosa le ofrece la oportunidad de empezar una nueva vida en otro mundo, y Kazuma tiene un reinicio un tanto caótico al decidir convertirse en un aventurero y que dicha diosa le acompañe en su viaje. Pronto se les une una guerrera y una hechicera, y la cuadrilla de aventureros está completa para empezar una serie de misiones completamente disparatadas.

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