Esta película de atracos de los 70 con Clint Eastwood y un director visionario es una joya y se puede ver en streaming

Clint Eastwood ya era una de las grandes estrellas de Hollywood cuando en 1974 se puso al frente de 'Un botín de 500.000 dólares' ('Thunderbolt and Lightfoot'), una película de atracos que a día de hoy sigue siendo una de las joyas menos reivindicadas de los años 70. Protagonizado junto a un jovencísimo Jeff Bridges y dirigido por un Michael Cimino que todavía estaba dando sus primeros pasos detrás de las cámaras, el filme mezcla crimen, carretera, humor y una historia de amistad bastante más amarga de lo que parece a primera vista.

Pero detrás de esta colaboración había una curiosa lucha de poder: aunque Cimino era oficialmente el director, Eastwood tenía tanta influencia en Hollywood y la producción a través de Malpaso que, en la práctica, terminó llevando también las riendas del proyecto.

Un clásico inolvidable

En 1974, Eastwood ya había dejado atrás la etapa en la que intentaba hacerse un hueco como protagonista en Estados Unidos. Después del éxito de la trilogía del dólar de Sergio Leone, en 'Cometieron dos errores' demostró que también era una estrella de Hollywood. Después llegaron 'Harry el sucio', su debut como director con 'Escalofrío en la noche', 'Infierno de cobardes' y 'Harry el fuerte'. Así que cuando 'Un botín de 500.000 dólares' recibió la luz verde, Eastwood ya no era simplemente el actor protagonista: era una de las figuras con más poder de la industria.

Michael Cimino, que había coescrito 'Harry el fuerte', había preparado el guion pensando precisamente en Eastwood y estaba a punto de estrenarse como director de largometrajes. La historia seguía a John "Thunderbolt" Doherty, un atracador de bancos que sobrevive a un intento de asesinato de un antiguo compañero y termina formando equipo con Lightfoot, un joven ladrón de coches interpretado por Jeff Bridges. Juntos vuelven a meterse en problemas y planean recuperar el dinero de un antiguo atraco a un banco de Montana.

El resultado fue mucho más que una simple película de robos donde Eastwood está magnífico, incluso aunque Bridges consiga robarle buena parte del protagonismo. Algo que le llevó a conseguir una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

El problema es que Cimino no tenía exactamente el control absoluto que cabría esperar de un director. La película se rodó antes de que la DGA instaurara una norma conocida como la "regla Clint Eastwood", diseñada precisamente para impedir que las grandes estrellas asumieran funciones propias del director. Eastwood producía además la película con Malpaso y ya había demostrado con 'Escalofrío en la noche' que sabía dirigir, por lo que se sintió perfectamente cómodo supervisando buena parte del trabajo de Cimino.

Y, pese a esa particular relación detrás de las cámaras, la película fue todo un éxito. Con un presupuesto de apenas 2,2 millones de dólares, recaudó 21,7 millones, ayudando a Cimino a consagrarse como director antes de la conocidísima 'El cazador'.

La podéis ver en MGM+.

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