Adam Driver y Scarlett Johansson entran en un mundo de crimen en la película más prometedora del año. Primer fabuloso tráiler de 'Paper Tiger'

La última edición de Cannes dejó ciertas dudas con su programación oficial, aunque algunos cineastas consagrados consiguieron convencer con sus últimas obras. James Gray consiguió entrar entre los cineastas más aclamados por la crítica con 'Paper Tiger', que nuestro Juan Luis Caviaro consideró de las 10 mejores películas de todo el festival.

Gray se quedó sin premio en el palmarés finalmente, pero aún así su gran retorno al cine negro y criminal puede ser también su regreso a la conversación de los Oscars, así como volver a la división de uno de los mejores cineastas estadounidenses actuales. El primer vistazo de 'Paper Tiger' al menos apunta a ello con una pinta fabulosa.

Tigres cazados

Miles Teller, Adam Driver y Scarlett Johansson protagonizan este drama familiar cruzado con cine de la mafia que vuelve a ser un vistazo nada edulcorado al pasado. La premisa de la película nos cuenta cómo dos hermanos intentan llegar al triunfo del sueño americano por las vías menos recomendables, introduciéndose en un mundo de corrupción y violencia que les lleva a ser amenazados por las organizaciones criminales rusas.

Un fabuloso regreso al tono y los mundos con los que ya deslumbró en películas como 'La otra cara del crimen' y 'La noche es nuestra'. Neon, la distribuidora de la película en Estados Unidos, ha presentado este tráiler para anunciar el estreno de la película en dicho territorio en noviembre. En España tendremos que esperar al 12 de febrero de 2027 para verla en cines, pero por cómo luce parece que valdrá la pena la espera.

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